Més de 6.000 alumnes participen en els projectes educatius del Consorci de Museus que vinculen art i escola

Les iniciatives 'Animaleta', 'Jugando con dados', 'Educación por futurp' i 'Escuela del Garabato', de l'àrea d'Educació i Mediació del Consorci de Museus han format part de la programació dels centres educatius durant tot el curs 2021-2022, i ja preparen les seues pròximes convocatòries. En el cas de 'Sonògraf', el programa té previst obrir inscripcions a través de convocatòria oberta durant el mes de juny.

Aquests projectes empren la metodologia de conjunt de ferramentes/caixa com a format experimental de treball amb les escoles.

És així com aquesta línia se suma a altres com 'Resistències artístiques', que conceben els centres escolars com a centres culturals, i és allí on es desenvolupen els projectes, desvinculats dels museus i centres tradicionals de producció artística, ampliant d'aquesta manera la xarxa del CMCV.

"Des del Consorci de Museus creiem que l'art ha de ser un pilar fonamental en l'educació, que contribuïsca de manera específica a la creació de nous imaginaris i narratives, de pensament crític i de noves sensibilitats, sent un motor per a totes les generacions, però sobretot per a les més joves", assenyala el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

Aquests projectes formen part de la xarxa Planeja d'art i escola, una iniciativa estatal dissenyada i impulsada per la Fundació Daniel i Nina Carasso, en col·laboració amb les entitats ZEMOS98 (Andalusia), Pedagogies Invisibles (Madrid) i el màster 'Permea' del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El Consorci de Museus és un dels tres nodes territorials en els quals s'articula la xarxa Planea, que el seu objectiu és expandir i generalitzar pràctiques transformadores d'art i escola.

El projecte 'Animaleta', en el qual han participat més de 1.500 alumnes i més de 30 docents de 17 centres d'Educació Primària, ha sigut desenvolupat pel grup d'Animació de la UPV i utilitza l'animació com a ferramenta per a generar recursos en les aules, a través de la participació activa i l'aprenentatge cooperatiu de conceptes, combinant en tot moment art, ciència i tecnologia.

Per la seua banda, 'Jugando con datos' explora des d'una perspectiva creativa el paper de les dades en la societat actual. Una reflexió des de l'aula sobre l'ús que els jóvens fan d'Internet i de les xarxes socials, en la qual han participat més de 1.500 estudiants d'Educació Secundària de 17 centres públics de la Comunitat Valenciana. El creador d'aquest projecte és Diego Díaz, artista i docent en la Universitat Jaume I.

'Educación por el futuro' és un projecte de disseny especulatiu creat per Äther Studio per a utilitzar noves ferramentes artístiques amb el propòsit de generar nous imaginaris sostenibles. El projecte va finalitzar amb una assemblea general en la qual es van reunir els 17 centres participants, presentant les seues propostes per a la transformació dels seus propis instituts de cara a la millora mediambiental d'aquest.

Els centres participants de tots dos projectes reben un 'kit' amb tots els materials imprescindibles per a començar a desenvolupar la iniciativa, a més d'una guia-recurs amb activitats i material dualizado i multinivell, i una formació en línia durant un trimestre per als més de 30 docents participants.

'Escuela del Garabato' és una iniciativa creada per l'il·lustrador Martín López Lam per a l'alumnat d'Educació Primària, que té com a punt de partida l'expressió bàsica del dibuix com a instrument per a comprendre el món que ens envolta.

TANCAMENT FINAL

El tancament final d'aquesta convocatòria tindrà lloc els pròxims 16, 17, 18 i 19 de juny en el Centre del Carme amb una activitat especial de clausura d'aquest curs escolar on participaran alumnes, docents i famílies del CEIP La Coma.

Aquesta segueix el mateix format de desenvolupament que els projectes d''Animaleta' i 'Jugando con datos' i ha tingut una participació de 1.500 alumnes i alumnes en 33 centres diferents al llarg dels dos últims cursos.

CURS ESCOLAR 2022-2023

És ara quan s'està treballant en totes les oportunitats del nou curs i s'està engegant la telefonada a l'acció per a la temporada 2022-2023.

Durant el mes de juny es realitzarà l'obertura de la convocatòria del projecte 'Sonògraf', desenvolupat per l'artista visual Santi Vilanova, amb el propòsit d'explorar conceptes bàsics sobre acústica, música i síntesi sonora des d'una perspectiva educativa.

La iniciativa, que està destinada a centres públics d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana, part d'un aprenentatge intuïtiu de la música i la traducció del gest gràfic com a font sonora i planteja familiaritzar-se amb les tecnologies digitals com a ferramenta per a la composició musical, acústica o electrònica.