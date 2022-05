Supervivientes 2022 ha sido la ocasión perfecta para recordar buenos momentos, y así lo han vivido rostros como Marta López u Olga Moreno, que asistieron como colaboradoras al debate del domingo presentado por Ion Aramendi.

Las dos revivieron sus buenos momentos en la edición pasada del reality, pero no solo en el plató, sino también fuera de él, donde se encontraron con Omar Sánchez.

Se desconocía por qué el ex de Anabel Pantoja había acudido a Madrid, pero parece que ha sido porque han organizado un particular e improvisado reencuentro de Supervivientes 2021. Por tanto, el canario estuvo cenando con sus compañeras de concurso, y no dudaron en mostrarlo en Instagram.

"Aquí me he reencontrado con una persona que me robó el pergamino", dijo Sánchez en un story en el que aparecía la ganadora del concurso. "Ahora somos pareja, para que lo sepáis todos, nos hemos enamorado", dijo ella entre risas.

"¡Mentira, que no son pareja!", dijo Marta López, entrando en plano. "¡Para una exclusiva que voy a dar!", exclamó Olga Moreno. "Las dos mejores aquí están", alabó Omar Sánchez derrochando cariño y besos con sus amigas.

"Corazón mío, cosa guapa", empezó a piropearle Marta López y, a continuación, coge una copa para brindar: "¡Que viva Supervivientes 2021, que ahí sí que lo pasamos mal!".