Cuántos escaños tiene el Parlamento de Andalucía

El actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el Partido Popular, Juanma Moreno, anunciaba el pasado 25 de abril el adelanto de la convocatoria de elecciones en la comunidad para el domingo 19 de junio. Un día más tarde se publicaba oficialmente en el BOJA y se activaba el calendario electoral.

El pasado viernes 3 de junio arrancaba, de manera oficial, la campaña electoral. Los candidatos y las candidatas a la presidencia tendrán entonces 15 días para presentar su programa a la ciudadanía hasta que se celebre la jornada de elecciones.

A las 00.00 horas del 17 de junio finalizará la campaña y comenzará el periodo de reflexión previo a los comicios. Una vez celebrada esta jornada, cuyo horario será de 09.00 a 20.00 horas en los colegios electorales, se procederá al escrutinio. Los grupos parlamentarios dispondrán entonces hasta el 14 de julio para constituir el Parlamento.

¿Quiénes forman el Parlamento andaluz?

Como detallan desde la web oficial del Parlamento de Andalucía, el número total de escaños es de 109, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía. Asimismo, el Parlamento de Andalucía tiene asignada entre sus funciones la designación de nueve senadores que representarán a la Comunidad Autónoma en las Cortes.

Tras su disolución, los andaluces están llamados a las urnas el 19 de junio para elegir a sus representantes, quienes formarán parte de este total de escaños. Los grupos parlamentarios son agrupaciones de diputados que presentan una posición común y que, generalmente, están integrados por diputados que pertenecen a un mismo partido o coalición.

Por otro lado, el grupo parlamentario mixto estaría formado por diputados pertenecientes a distintas fuerzas políticas que no han podido llegar a formar un grupo parlamentario. Además, puede haber diputados en el Parlamento que no formen parte de ningún grupo, que se denominan 'diputados no adscritos'.