Castelló activa aquest dimecres el servici de salvament i socorrisme amb una millora dels equipaments

El servici de salvament i socorrisme de les platges de Castelló s'activarà aquest dimecres i estarà operatiu fins al pròxim 30 de setembre, en horari d'11.00 a 20.00 hores. A més, de manera excepcional, es prestarà el servici de salvament i socorrisme la Nit de Sant Joan, des de les 20.00 hores del 23 de juny fins a la 01.00 de la matinada del 24 de juny.

"Demà s'activa el servici de salvament i socorrisme en el Serradal, el Gurugú i el Pinar, amb un dispositiu que busca garantir la seguretat i protecció dels usuaris de les platges de Castelló, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre", ha explicat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. "Seguim treballant per a posicionar a Castelló com a destinació turística i la seguretat en eixe sentit és prioritària", ha destacat l'alcaldessa.

Per a aquesta temporada estival, s'han millorat els equipaments, amb noves torres de vigilància de fusta, un nou vehicle tot terré SSV (Side by Side), una nova moto nàutica i una llanxa semirigida per a salvament. A més, una altra novetat és que el personal del servici de salvament i socorrisme podrà utilitzar la Xarxa Comdes, la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat de la Comunitat Valenciana, de manera que estaran connectats amb les seues emissores directament amb la resta de servicis de seguretat i emergències, com la policia, protecció civil o bombers.

Quant a les instal·lacions fixes, es mantenen les d'altres estius, i hi haurà quatre postes sanitàries situades en els passejos marítims, que permeten l'assistència sanitària a les persones indisposades o accidentades i l'atenció al públic en general. Dos estaran en la platja del Pinar, una altra en el Gurugú i una altra en el Serradal. També hi haurà set torres de vigilància, que permeten la vigilància en altura dels banyistes, amb fàcil accés a l'aigua. Quatre torres estaran al Pinar, una al Gurugú i les altres dos a la platja del Serradal.

Així, la seguretat i protecció dels usuaris de les platges de Castelló aquest estiu, que depèn del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, i Protecció Civil, de l'Ajuntament de Castelló, es garantirà mitjançant la realització d'activitats de prevenció, vigilància, intervenció, salvament i primera assistència sanitària en cas d'incidents. A més, el servici contempla l'assistència, seguretat i protecció del bany dels usuaris amb discapacitat. Quant al bany adaptat, hi haurà un lloc habilitat a la platja del Pinar.

També es contempla un sistema de megafonia en les platges, la principal finalitat de les quals és proporcionar informació per a la protecció de vides dins d'una o més àrees especificades, en una emergència, mitjançant l'emissió intel·ligible d'informació sobre les mesures a prendre en situacions excepcionals.