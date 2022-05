El Teatre Principal de Castelló acull aquest dimecres el combat del VI Torneig de Dramatúrgia

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquest dimecres en el Teatre Principal de Castelló una de les sessions de la sisena edició del Torneig de Dramatúrgia, una emocionant i addictiva activitat que l'IVC impulsa en tot el territori valencià, en la qual huit dramaturgas i dramaturgs, dos de Castelló, dos d'Alacant i quatre de València, s'enfronten per parelles presentant textos d'uns 30 minuts, llegits per dos actors o actrius professionals en un 'ring' de boxeig.

Aquest projecte va nàixer dins del prestigiós Festival Temporada Alta de Girona fa 11 anys de la mà del dramaturg Jordi Casanovas, i en 2016 i 2017 ho va organitzar a València CREADOR.ES, abans que agafara el relleu l'IVC.

El delegat territorial de l'IVC en les comarques de Castelló, Alfonso Ribes, ha convidat a la ciutadania "a participar d'aquest esdeveniment on es presenten els textos i on el públic del Principal de Castelló podrà votar aquest mateix dimecres qual és el guanyador o la guanyadora d'aquesta sessió". L'entrada per a assistir al Torneig de Dramatúrgia és gratuïta fins a completar l'aforament.

El 'mestre de cerimònies' de la sisena edició del torneig és el reconegut Xavi Castillo, que presentarà cadascuna de les jornades. Els autors que participen en aquesta edició i el sobrenom que, com en un torneig de boxa, utilitzaran en els combats són: Albert Bellés, 'el Fènix de la Plana'; Paz Palau, 'l'Oliveta d'Almadrava'; Antonio Cremades, 'el Tirilla del Valle de las Uvas'; Claudia Serra, 'la Tintorera de la Marjal'; Amparo Vayá, 'la Pelaïlla de Morvedre'; Jessica Martínez, 'la Jessi'; Manu Valls, 'l'Huracà de Godella', i Emili Chaqués, 'el Moreno d'Al-Àndalus'.

Els autors no coneixeran als actors que representaran el seu text fins a dos hores abans de la representació. El públic és el que votarà l'obra guanyadora en cadascuna de les fases: quarts de final, semifinals i final, que se celebraran en les tres capitals de província, totes amb entrada gratuïta.

El primer combat de quarts de final ha sigut aquest dilluns en el Teatre Arniches d'Alacant, el segon serà l'1 de juny en el Teatre Principal de Castelló i el tercer i quart, en el Teatre Rialto de València els dies 6 i 8 de juny. Els guanyadors de cada combat s'enfrontaran en les semifinals, que seran en el Rialto els dies 14 i 16 de juny, i la gran final serà el 18 de juny també en el Teatre Rialto.

En edicions anteriors, aquest esdeveniment va tindre com guanyadors a Juli Disla en 2016 amb el text 'Chicas cocodrilo'; Mafalda Bellido en 2017 amb 'Chucho'; Adrián Novella en 2018 amb 'Los tardones'; Borja López Collado en 2019 amb 'HIPOCONDRIArt'; i Sergio Serrano en 2021 amb 'Termitas'.

L'autor guanyador o autora guanyadora passarà a participar en el Torneig de Dramatúrgia del Festival Temporada Alta de Girona.