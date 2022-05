La UCV entrega la seua Medalla d'Or al poble ucraïnés

Després de la decisió unànime del seu Consell de Govern, la UCV atorgarà aquesta distinció al poble d'Ucraïna "en reconeixement a la dignitat i els esforços escomesos de forma unida davant la invasió iniciada el passat mes de febrer per Rússia i, especialment, pel seu treball humanitari davant els dramàtics atemptats contra la vida que ha provocat l'ús de la força per una potència externa", segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

Des de l'inici de la invasió d'Ucraïna, la UCV s'ha "bolcat" amb els seus alumnes d'aquesta nacionalitat i amb el poble ucraïnés en general, a través de diferents iniciatives destinades a una ajuda efectiva i directa.

Entre aquestes accions, s'inclouen cursos gratuïts d'espanyol a refugiats, campanyes de recollida d'aliments, recaptació de fons a través de Cáritas, així com diferents activitats acadèmiques i culturals destinades a conscienciar sobre la injustícia que viu el poble ucraïnés.

En l'acte s'entregaran també les distincions a les persones que han complit 15 i 25 anys de treball en la UCV, es concediran els Premis de Grau i Doctorat i es durà a terme un "senzill i merescut homenatge" a els qui han accedit a la seua jubilació en aquest últim any.

La Universitat Catòlica de València atorga la seua Medalla d'Or des de 2021 amb l'objectiu de deixar constància del reconeixement a els qui "han realitzat una tasca de gran valor des del punt de vista social o humanitari".

En l'edició del passat any, els guardonats van ser els col·legis oficials de Metges i d'Infermeria, la Comissió Diocesana de Pastoral de la Salut, les Forces Armades, Cáritas i la Confederació Empresarial València (CEV) per la tasca exercida durant la pandèmia provocada per la Covid-19.