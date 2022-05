El TSJCV dona dos dies a les parts perquè al·leguen sobre la seua competència per a investigar Oltra

Així es desprèn de la diligència, a data 31 de maig, en la qual s'exposa que havent transcorregut un temps "prudencial" per a l'examen de les actuacions remeses pel Jutjat d'Instrucció número 15 de València, i a fi de determinar la competència de la Sala, es dóna un termini de dos dies a les partixes -Fiscalia, defenses i resta d'acusacions- per a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.

Després d'estudiar les al·legacions de les parts, el tribunal decidirà si admet a tràmit el procediment. En cas afirmatiu, es produirà la imputació formal d'Oltra -personada en la causa-.

Aquest pas s'ha produït després que el jutjat instructor demanara al TSJCV la imputació d'Oltra en veure indicis delictius. Es va remetre a aquest òrgan judicial davant la condició d'aforada de la consellera.

En concret, en aquest procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va patir en un centre una menor tutelada, de 14 anys, a les mans de l'ex-marit d'Oltra entre els anys 2016 i 2017. L'educador va ser condemnat a cinc anys de presó en una resolució ratificada pel TSJCV.

Després de la condemna, la menor va denunciar la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa i des del jutjat es va obrir una nova investigació judicial contra sis funcionaris, la directora i una psicòloga del centre d'acolliment de menors on van ocórrer els fets.

El jutge, després d'escoltar la declaracions d'aquests sis investigats, va decidir imputar altres cinc persones més: una directora general, una sotsdirectora general, un secretari territorial, una cap de servici i una tècnic. Un total de 13 investigats.

Després de diversos informes i citacions, el magistrat instructor ha estimat que existixen indicis "racionals, seriosos i fundats" de la participació d'Oltra en els fets investigats i considera que no resulta possible progressar en la investigació sense que la consellera siga escoltada com investigada.

Al seu juí, "ens trobem davant un expedient administratiu o una 'informació reservada' indiciariamente ordenat per Oltra, no orientat sinó a desacreditar a la menor i interferir en un procediment penal en curs en el qual el seu marit era l'investigat".