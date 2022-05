La comercialització de terrenys de Parc Sagunt ascendeix al 97% després de l'adjudicació de dos noves parcel·les

El consell d'administració de Parc Sagunt traurà un nou plec de comercialització de les últimes parcel·les que queden per vendre el pròxim 23 de maig, sent la més gran d'elles de 15.860 metres quadrats, segons han informat fonts del Consell.

Arcadi España, després de la reunió mantinguda amb la presidenta d'Espais Econòmics Empresarials i secretària autonòmica de Model Econòmic, María José Mira, ha destacat que quan va arribar el Botànic "ens vam trobar amb un enclavament estratègic que estava en fallida, sense ús i sense activitat industrial alguna, però el compromís de la Generalitat amb la reactivació econòmica, els esforços per convertir l'administració en palanca de creixement i la nostra obsessió per la creació d'ocupació de qualitat ens han permès que hui siga ja una referència per a tota Europa".

El conseller ha confirmat així que l'últim procés de comercialització, que va concloure el passat 11 de maig, ha permès l'adjudicació de la parcel·la de major grandària que quedava disponible en Parc Sagunt I, de 53.780 metres quadrats, per un import de 8,12 milions d'euros més IVA, en la qual se situarà una empresa del sector de l'automoció. Igualment, també s'ha adjudicat per un import de 682.000 euros més IVA una parcel·la de 6.500 metres quadrats.

"Aquest és un exemple del bon moment valencià que travessem, amb la pràctica conclusió de la comercialització de Parc Sagunt I, del que únicament queda disponible el 2,8% del sòl com a conseqüència de l'alta demanda d'empreses interessades a situar-se en aquest entorn", ha destacat.

Així mateix, ha reiterat que "el Consell ha sigut conscient de la importància d'apostar per un creixement econòmic sostenible, que atraga inversions, que garantisca l'estabilitat jurídica i que dote a les empreses dels millors servicis i infraestructures".

"PREPARATS PER AL FUTUR AMB LA GIGAFACTORIA DE VOLKSWAGEN"

Arcadi España i María José Mira també han analitzat el procés administratiu "per a garantir la posada en funcionament com més prompte millor" de la planta de bateries de Volkswagen en Parc Sagunt II i han incidit que el Consell "està preparat per a acollir la major inversió industrial que s'ha realitzat fins al moment a Espanya, i continua treballant per generar un entorn d'estabilitat i seguretat jurídica i una forta aposta pel diàleg".

Així, ha reiterat que entre els seus objectius al capdavant de la Conselleria està el d'impulsar una Administració "àgil, que aposte per la col·laboració amb el teixit productiu valencià i proactiva, capaç de captar la major quantitat de recursos possibles per a seguir convertint la Comunitat Valenciana com a pol industrial i logístic de referència".