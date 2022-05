Oltra: "El 80% del personal que es beneficiarà del pla d'estabilització de les plantilles en l'IVASS són dones"

Oltra ha afirmat que aquest procés que s'està emprenent en l'IVASS "millorarà la qualitat del treball de les persones que es dediquen a cuidar de les persones".

En eixe sentit, ha apuntat que aquest tipus de mesures són "el camí per a posar en el centre a les persones i la política de cuidar a les persones", és a dir, l'economia de "les tres 'C': criar, cuidar i curar", en aquest cas a les persones que cuiden en residències i centres de dia a persones majors, amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental".

Oltra ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió que ha mantingut amb el director de l'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), Ramón Orozco, en la qual han tractat sobre el procés d'estabilització de les plantilles de l'entitat que s'està duent a terme, en la qual s'inclou un total de 438 places, una mesura que "beneficia sobretot a dones".

Es tracta de persones "que porten molt temps treballant en aquest institut que, per no haver-se convocat en el seu moment les oposicions, es troben en una situació de precarietat" i que ara, gràcies a aquest procés d'estabilització, "tindran un treball fix després d'anys, algunes d'elles dècades, treballant en l'IVASS", ha destacat.

Del total de llocs que participen en aquest procés d'estabilització, 235 corresponen a persones cuidadores, 37 a ajudants de residència, 19 a responsables de torn, 18 a personal d'infermeria i 21 a places de mestre de taller.

Segons l'última Relació de Llocs de treball (RPT) publicada, l'IVASS compta amb una plantilla d'unes 1.200 persones a les quals cal sumar les més de 200 substitucions de mitjana al mes que es produeixen, la qual cosa dóna un total de 1.400 persones treballadores.

UN 90% PERSONAL FIX

Actualment, el 31% d'aquesta plantilla té la condició de treballador fixa a extingir, un percentatge que s'incrementarà un 38% gràcies al procés d'estabilització que es durà a terme, aconseguint quasi el 69% del total del personal. Així mateix, si a aquest pla se sumisca l'Oferta Pública d'Ocupació (OPE) prevista en 2022 per a l'IVASS, s'estima que el percentatge de personal fix abast el 90%.

Finalment, ha recordat a Isabel Vicente, una "lluitadora d'UGT que sempre va treballar per millorar les condicions laborals de la plantilla d'IVASS, especialment de les dones" i ha afirmat que aquest procés d'estabilització "té que veure molt amb ella també".

Per la seua banda, UGT ha destacat que l'OPE permetrà estabilitzar un total de 438 places i facilitarà que el personal temporal d'aquest organisme, en la seua majoria dones, "millore de forma sensible les seues condicions de treball". Així, ha ressaltat que es tracta de la primera OPE en quasi 25 anys i "un procés esperat des de fa molt temps per una de les plantilla més feminitzades en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic".

UGT s'ha sumat a les paraules de record d'Oltra cap a Isabel Vicent. Així, el responsable del sector d'Administració Autonòmica d'UGT Serveis Públics, Gonzalo Fernández, ha destacat: "És una històrica del nostre sindicat, una lluitadora incansable que hui estaria satisfecta d'un acord que permet avançar en els qui durant any han sigut l'esclavó més feble en el servici públic", ha destacat