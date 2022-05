El Palau instal·la panells perimetrals i superiors al Teatre Principal per a millorar l'acústica

"Aquest divendres el nostre públic podrà gaudir d'una gran millora acústica per a l'activitat simfònica en el Teatre Principal", ha assegurat la presidenta de l'auditori municipal, Gloria Tello, qui ha recalcat que "estem programant unes temporades de molta qualitat artística al Palau de la Música, que passa també per fer que aquesta excel·lència en la programació es plasme en una excel·lència acústica".

D'aquesta manera, el públic assistent del concert del pròxim divendres de l'Orquestra de València, sota la direcció del mestre portugués Nuno Coelho i amb la presència del pianista Jan Lisiecki, podrà escoltar el Concert de piano n.º 2 de Frédéric Chopin, la Simfonia nº 2 del finés Jean Sibelius i la Simfonia nº 1 "Oriental" de Josep Pons, i experimentar eixa notable millora.

La instal·lació s'ha efectuat en dos fases. La primera ha consistit en la col·locació de panells acústics perimetrals, amb forma trapezoïdal, format per tres trams: el de darrere de 15 m de longitud, i dos laterals de 9 m cadascun.

Estan formats per panells d'1,5 m x 2,5 m de policarbonat de 10 mm d'espessor suportats per marcs d'alumini de 40 mm, subjectes sobre potes, la qual cosa permet un fàcil muntatge i trasllat.

Quant a la segona fase, respon la col·locació de panells acústics superiors, format per 11 panells de fusta contrachapada de 10 mm d'espessor i de dimensions d'1,22 m x 2,5 m, suspesos, mitjançant cables d'acer, de les vares del teatre.

Estan col·locats en dos trams: un de posterior format per cinc panells i una longitud de 12 m, amb separacions d'1,5 m. Un altre posterior amb sis panells i una longitud de 14 m i una separació d'1,3 m. En total una superfície de 33,55 m2 de material reflector.Tots dos trams estan separats entre si a una distància de 75 cm, la qual cosa permet poder utilitzar les vares d'il·luminació del teatre.

INVERSIÓ DE 18.365€

Aquests panells acústics, desmuntables, ha apuntat Tello "són elements que el Palau de la Música podrà reutilitzar el dia de demà, en altres concerts i també en aquells que es facen a l'aire lliure".Aquesta millora acústica ha suposat una inversió de 18.365 euros per part del Palau de la Música.

Per la seua banda, el director del Palau de la Música, Vicent Ros, ha subratllat que aquesta millora en el Principal "ha sigut progressiva, estudiant amb deteniment com resoldre els diversos factors que impedien una correcta audició dels nostres concerts d'abonament, tant per al nostre públic com per a les professores i els professors a l'hora d'escoltar-se i interactuar".

A més, Ros ha afegit que estan "estudiant la implantació de més panells per a cobrir totalment la part superior, i aconseguir en breu el nivell òptim acústic que desitgem".