TS confirma presó permanent revisable per a un home que va matar a ganivetades els seus pares i el seu germà a Alacant

L'alt tribunal destaca en la sentència que "es tracta d'un acte d'una crueltat absoluta en la qual concorren circumstàncies especials que avalen la perversitat de l'acte de matar el recurrent al seu germà, al seu pare i a la seua mare en un context de control de la seua consciència i voluntat a l'hora d'executar els crims".

Després del veredicte de culpabilitat d'un jurat popular, l'Audiència Provincial d'Alacant va condemnar a l'acusat a la pena de 22 anys, sis mesos i un dia de presó i accessòria d'inhabilitació absoluta durant el temps de condemna per la mort del germà; a altres 21 i accessòria d'inhabilitació absoluta durant el temps de condemna per la mort del seu pare i a la pena de presó permanent revisable i accessòria d'inhabilitació absoluta durant el temps de condemna pel crim de la seua mare.

La sentència va ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de València. En els fets provats, consta que primer va acabar amb la vida del seu germà, de 42 anys, al que va assestar múltiples ganivetades en diferents parts del seu cos amb intenció d'acabar amb la seua vida, provocant la seua mort a causa de les greus ferides patides.

Davant l'atac, la víctima es va tancar a la seua habitació, però l'assassí va desmuntar el pany i va acabar accedint acabant amb la seua vida amb diverses punyalades al cor, amb el que també va apreciar acarnissament.

Tot seguit, va esperar el seu pare, de 71 anys, al que també va propinar múltiples ganivetades que van causar greus lesions i van provocar la seua mort. Més tard va esperar l'arribada de la seua mare, de 69 anys, i quan aquest va arribar a l'habitatge li va propinar múltiples ganivetades que van provocar greus lesions que van causar la seua mort.

El tribunal indica que, malgrat l'al·legat d'inimputabilitat del recurrent, el jurat va rebutjar aquesta circumstància sobre la base de la prova practicada, entenent que va cometre els fets amb plena consciència i voluntat del que feia, la qual cosa va ser validada pel TSJCV i ara pel TS.

A més, arreplega en la sentència que en la inspecció ocular hi ha fotografies que reflecteixen l'intent de neteja de l'escena del crim; que va menjar, ja que van trobar sang a la nevera; va doblar la roba, com a exemple de sang freda i que tenia la previsió d'esperar al fet que arribaren el seu pare i mare per a matar-los un a un.

Quant a la mort de la mare, el jurat va entendre que es podia apreciar que tenia lucidesa, ja que va tindre la capacitat de tindre previsió d'esperar-la per a assassinar-la, després d'haver comès els dos assassinats anteriors.

Sobre l'acarnissament en la mort del seu germà, de l'informe forense es desprèn que va rebre, "en un abordatge ràpid, 36 ganivetades, d'elles 5 en regió cranial, 10 en regió toràcica abdominal, 12 en extremitats i 9 en regió posterior, a més de mostrar diverses lesions erosives no penetrants".

"Existeixen 36 punyalades, rebudes totes elles en vida, sent només mortals les dos últimes, i innecessàries per a aconseguir eixe propòsit, encara que inferides amb vocació d'allargar el patiment les 34 primeres", agrega.

"El dol destacat en l'atac al seu germà és el de matar la víctima, però fent-la patir fins al final amb dolors innecessaris, i així es va descriure en un atac al mateix desaforat al punt de desmuntar l'accés a l'habitació per a acabar amb la seua vida en haver-se introduït el seu germà en el dormitori per a intentar evitar que li matara, però lluny d'açò l'informe policial evidència que va desmuntar el pany per a accedir i matar-li", conclou la fallada.

Així mateix, incideix el TS en què va matar als seus familiars "en el lloc on més protegits es troben que és a la llar", i que, en aquest cas concret, on el recurrent va matar els seus tres familiars més directes es va convertir en el lloc més insegur".

TRAÏDORIA

Quant a l'existència de la traïdoria en la manera de perpetrar els crims assenyala el TS que "aquesta modalitat de traïdoria 'domèstica' està basada en la relació de confiança provinent de la convivència, generadora per a la víctima de la seua total despreocupació respecte d'un eventual atac".

També fa referència a la "relaxació dels recursos defensius com a conseqüència de la imprevisibilitat d'un atac protagonitzat per la persona amb la qual la víctima conviu dia a dia".

Del relat de fets provats es mostra un escenari d'"assegurament dels tres crims" i de "total indefensió en la forma executiva mitjançant l'ocupació d'un ganivet, a més de la pròpia crueltat d'acabar amb la vida de persones que en condicions normals són els primers que l'ésser humà hauria de protegir i tutelar, com són pares i germans, a els qui, no obstant açò, i lluny d'aquesta regla de la naturalesa, el recurrent no solament no va protegir, sinó que va fer el possible per a acabar amb la seua vida de la manera més despietada possible".

Així mateix, es desprèn que cap de les víctimes es va poder defendre de cap manera, la qual cosa evidencia la palesa indefensió patida i l'atac sorprenent i amb assegurament amb ocupació d'arma mortal i sense que les víctimes pogueren fer res per a evitar-ho".

"ACTE ANTINATURA"

En tal sentit, l'acció desplegada pel recurrent constitueix, doncs, "un autèntic acte antinatura" d'acabar amb la vida dels tres membres més pròxims de la seua família, com són el seu pare, mare i germà, als quals, lluny de realitzar els execrables actes que va dur a terme, havia de tutelar i protegir. "Però, molt al contrari, els mata a sang freda i de la despietada forma que es descriu en els fets provats", agrega.

De la mateixa manera, explica que rebutja la inimputabilitat, igual que les anteriors sentències, perquè "tot el desenvolupament de l'escenari descrit pugues també contemplar-se des de la mera maldat que existeix en alguns éssers humans que els porta a cometre actes tan cruels com els de acabar amb la vida de les persones del seu propi nucli familiar".