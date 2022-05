El desahucio de Alto de Extremadura se aplaza pero los vecinos siguen su lucha: "Queremos que la Sareb respete nuestros contratos"

El desahucio de tres viviendas en el barrio madrileño de Alto de Extremadura previsto para este miércoles ha sido suspendido sin nueva fecha a solicitud del propietario del inmueble, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Así ha informado este martes el Sindicato de Inquilinas, que había convocado a su vez una concentración en la puerta del inmueble para tratar de evitar los tres desahucios, confirmando la información publicada por 20minutos el pasado viernes, cuando fuentes de la Sareb adelantaron que habían hecho esta solicitud al juzgado "para dar más tiempo a los vecinos para que acrediten que están en una situación de vulnerabilidad".

Los vecinos amenazados de desahucios, entre los que se entuentra una mujer de 79 años, aseguran haber sido estafados por la empresa que tenía la propiedad de las viviendas antes de ser embargadas tras la conclusión de su concurso de acreedores en 2017.

Carlos Chacón, uno de los vecinos, asegura, en una conversación telefónica, que no han recibido aún ningún documento del juzgado que confirme que no habrá desahucio y que, en cualquier caso, ellos no reclaman estar en una situación de vulnerabilidad.

"Yo no estoy reclamando que sea vulnerable, sino que tengo un contrato vigente y ellos le han dado la vuelta a la situación porque dicen que no es un problema de ellos que a nosotros se nos haya ese contrato fraudulento", declara Chacón. "Lo fundamental es que nos respeten el contrato y no nos echen, pero luego queremos seguir aquí".

La fachada del edificio, localizado en la calle Juan Antón, lleva días forrado de pancartas contra la Sareb, el llamado banco malo constituido en 2012 para asumir los activos tóxicos de la banca y del que el Estado es accionista mayoritario desde el pasado mes de enero.

"Ahí siguen las pancartas y no las voy a quitar hasta recibir la respuesta que yo quiero y considero justa", asegura Chacón.

Los vecinos aseguran que han estado pagando durante años sus alquileres a la anterior propiedad, que no les comunicó que habían sido embargados y que sus viviendas pertenecían ahora a la Sareb.

Un juez consideró hace un mes que los contratos en vigor no tenían validez y los vecinos han intentado negociar infructuosamente con la Sareb desde entonces y es lo que seguirán intentando a partir de ahora, ya sin la amenaza de un inminente desahucio.

"Gracias a la presión popular hemos conseguido suspender los desahucios del Bloque de Juan Antón. Pero no es el final de este conflicto, ahora seguiremos presionando para la negociación de este bloque y del resto de casos", declaran fuentes del Sindicato de Inquilinas de Madrid.