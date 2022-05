L'IVC convoca 89 places per a l'estabilització de plantilla, entre elles les del Cor de la Generalitat

Mitjançant l'anunci -publicat aquest dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)- es fa pública l'Oferta d'ocupació públic d'estabilitat de l'Institut Valencià de Cultura per a l'any 2022 aprovada pel seu Consell de Direcció, que ha sigut informada favorablement per la Direcció general de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Es fa de conformitat amb l'article 36 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, així com amb l'article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, la coneguda com a 'Llei Iceta'.

"EXCEL·LÈNCIA"

Els processos selectius derivats d'aquesta oferta pública d'ocupació seran convocats pròximament per l'IVC dins dels terminis màxims que contempla la llei. D'aquesta manera, segons ha comentat a Europa Press Abel Guarinos, i després del concurs de mèrits que es durà a terme, s'obri un horitzó que "facilita la tranquil·litat del personal i que el Cor de la Generalitat seguisca tenint l'excel·lència" que ha atresorat en les seues més de tres dècades de trajectòria.

I tot açò, ha remarcat, "dins del marc de legalitat i seguretat jurídica que sempre s'ha requerit des de l'Institut Valencià de Cultura".

A més de les 59 places de cantants, el llistat inclou altres llocs com a taquillers, tècnics d'il·luminació i maquinària o documentalistes.

El de l'IVC no és l'únic procés d'estabilització d'interins que es durà a terme en el marc de la nova normativa. En la mateixa línia, el Palau de les Arts Reina Sofia ha publicat en el DOGV set places -auxiliar, primer violí, violoncel, oficial de primera, fagot, percussió i viola- i, per la seua banda, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana al voltant d'una desena de places de tècnic coordinar d'exposicions, administratiu, tècnic de mitjans i xarxes o de programes públics, entre uns altres.