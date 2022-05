La mujer trans que denunció el trato tránsfobo de un gimnasio, responde a los mensajes de odio: "Mi identidad no es un debate"

Aura Ibáñez, también conocida como 'La niña del antro' en su personaje de drag, está haciendo frente a un duro infierno en los últimos días. Tras denunciar que su gimnasio no la permitía acceder al vestuario femenino, ha tenido que soportar una gran tormenta mediática.

La noticia del trato tránsfobo de las instalaciones, en otra de la ley de discriminación de la Comunidad Valenciana, donde ella vive, generó tan revuelo que el gimnasio rectificó y reconoció su error, dándole a Aura su derecho de volver a usar el vestuario.

Ahora, esta joven de Castellón ha querido visibilizar el "acoso y recibo" que lleva recibiendo desde entonces en redes sociales, basado en mentiras sobre su vida y en opiniones dañinas sobre su cuerpo.

"Mi identidad no es un debate", ha recordado en un vídeo de Instagram, donde se ha defendido: "Es increíble que personas que no me conocen tengan que estar comentando si merezco o no entrar en un vestuario".

Ha mostrado una larga captura del tipo de mensajes que ha recibido desde el viernes pasado en su cuenta personal de Twitter de manera constante y ha señalado a Lucía Etxebarria como una de las causantes de ese acoso.

Sobre todo porque la escritora criticó que ella "exhibía su pene" en el vestuario: "Es mentira, solo voy a dejar la mochila, pero si quisiera cambiarme y que se me viese el pene, como a otras mujeres se le ve la vagina, no debería pasar nada", ha reivindicado.

Señora, no cree usted que es mayor para jugar a hacer bullying?Además de dónde has sacado que la mujer me vio el pene si yo no me desnudo en el vestuario, que solo dejo la mochila, deje de mentir y de generar el acoso que estoy recibiendo. @LaEtxebarria https://t.co/Rs10FethFH — La Niña💋 (@laninadelantro) May 29, 2022

Además, señala que dada su edad y su gran número de seguidores, debería tener más madurez a la hora de instigar a la gente a comentar sobre su físico y su valía como mujer. Ha sido precisamente su exposición la que ha atraído tanto acoso a Aura.

Sin embargo, la artista asegura que no se siente intimidada y se apoya en su colectivo. "Estamos hartas, no vamos a parar, estamos unidas y no vamos a dar ni un paso atrás", concluye su vídeo.