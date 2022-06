Miles de bajas, anuncios de movilización total... Putin redobla su apuesta en Ucrania entre rumores de colapso de su ejército

Se cumplen tres meses de guerra. Seguramente Vladimir Putin se las prometía muy felices cuando decidió a invadir Ucrania, pero las cosas están siendo mucho más difíciles. No ha sido precisamente un guerra relámpago, ni una "operación especial". Pero este inesperado alargamiento de los combates, ¿en qué estado deja a las teóricamente superiores, pero no infinitas, fuerzas armadas rusas?

La ofensiva rusa se centra ahora en la zona del este del país, sobre todo en las regiones del Donetsk y Lugansk. El Kremlin confiaba en su superioridad militar, que lo era, pero no contaba seguramente con que de Occidente llegara tanta ayuda armamentística.

Así las cosas, metidos en una guerra que se sigue alargando, ¿cuál es el estado del Ejército ruso? O de otro modo, ¿cuánto puede aguantar Rusia en su ofensiva y a qué precio? De momento, Putin no sufre presión de la opinión pública de su país (ya se encarga él de que eso no ocurra maniatando todos los resortes), pero la invasión se calcula que ya le ha costado la vida a más de 30.000 soldados rusos (según estimaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania).

Sería la gota que colma el vaso, cuando las unidades ya no puedan funcionar como fuerza de combate porque estén agotadas"

Segun un informe confidencial del Reino Unido publicado este lunes por The Mirror, el ejército ruso podría derrumbarse en medio de la enorme pérdida de vidas. En el inicio de las hostilidades, Estados Unidos estimó que Rusia había desplegado unos 180.000 militares. El documento afirma que Putin considera ese precio (esas 30.000 vidas) un "precio que vale la pena pagar" por la victoria.

Pero las tropas rusas sí estarían desmoralizadas por tantas bajas y también por los daños materiales. El informe del que se hace eco la prensa británica habla de varios miles de vehículos militares rusos (tanques, aviones y unidades de artillería móvil) han sido destruidos. El último caso de esta sangría es el de un regimiento ruso con el que habría acabado una unidad de paracaidistas ucranianos.

¿La invasión, un desastre? Putin no hace caso

¿Cuántas vidas más puede perder Rusia? Bruce Jones, experto en Rusia, le ha dicho a The Mirror que llegará un punto en el que las fuerzas de Putin ya no puedan soportar más pérdidas. "Sería la gota que colme el vaso, cuando las unidades ya no puedan funcionar como fuerza de combate porque estén muy agotadas", asegura.

No se están cumpliendo los plazos establecidos"

Según el rotativo inglés, el documento secreto sugiere que los funcionarios del Kremlin han fracasado en su intento de persuadir a Putin de que la invasión ha sido un desastre. Lo ha reconocido el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Patrúshev, que en una reciente entrevista dijo que "no se están cumpliendo los plazos establecidos".

Pero el todopoderoso líder ruso habría hecho caso omiso de esos "agoreros" y seguiría defendiendo que la victoria, aunque parcial, es posible en el Donbás. De momento, no lo ha conseguido. "El intento de Rusia de lograr una victoria rápida y decisiva en el Donbás aún no ha tenido éxito. Siguen avanzando a duras penas, ganando 1 ó 2 kilómetros al día", se lee en el informe confidencial.

Según el Dailymail, analistas militares consideran que el Kremlin está ahora en una carrera contra el tiempo para completar la toma del Donbás. Contra el tiempo porque se trata de lograrlo antes de que lleguen más armas occidentales para reforzar la defensa de Ucrania (que ya no serán los MLRS como ha decidido Joe Biden).

El intento de Rusia de lograr una victoria rápida y decisiva en el Donbás aún no ha tenido éxito"

El documento asegura que hasta ahora Putin ha sido capaz de ocultar a los propios rusos los "graves fracasos" de su invasión o de culpar de ellos a otros funcionarios. "Hemos visto un intento dentro del Kremlin de hacer llegar a Putin y a su equipo más cercano el mensaje de que las cosas van mal, quizás incluso catastróficamente mal", añade el texto.

El informe concluye que una derrota final podría suponer la destitución de Putin como presidente. En cambio, si Rusia se hace al menos con el Donbás podría seguir al frente al lograr cierta influencia sobre el gobierno de Kiev.

Y si la guerra se alarga...

Pero antes de eso y si la operación militar debe prolongarse en el tiempo, ¿harán falta más soldados. El Kremlin lo sabe y, como cuenta El País, ya ha dado los primeros pasos para una campaña de reclutamiento, la misma que descartaba hace un mes. ¿Apoyará la juventud rusa una movilización de guerra?

En Rusia está teniendo lugar la preparación de una movilización"

Desde hace días, muchos rusos están recibiendo cartas que les invitan a acudir a la oficina de registro militar más cercana para “aclarar sus datos” de cara a “las acciones para una movilización de las reservas humanas”. Explica El País que a los que acceden en ocasiones les mandan hacer exámenes médicos o firmar un contrato que les mete automáticamente en la reserva.

A Llamamiento a la Conciencia, una plataforma creada por abogados y defensores de derechos humanos, no le cabe duda: "En Rusia está teniendo lugar la preparación de una movilización". Y para seducir, el dinero: al potencial voluntario se le promete sueldos de 200.000 rublos (cuatro veces el salario medio ruso) y que no se le enviará a zonas de combate.