CCOO reclama el manteniment de la gestió directa de les ambulàncies i la subrogació del personal

En eixe sentit, exigeix que no s'externalitzen les actuals unitats de transport urgent SVAE i que es mantinga la seua gestió directa. "Aquesta decisió comporta la reducció de personal propi de la Conselleria de Sanitat i va en sentit invers a la internalització del servici que pregonen políticament", denuncien.

A més, també reclama "que s'excloga de qualsevol Transport de Servici Urgent a les ambulàncies classe A (Transport No Assistit)" que solament disposen del conductor, per a una millora de la qualitat assistencial", en considerar que "no són aptes ni apropiades per a aquests servicis".

Davant l'actual congestió que pateixen habitualment aquests servicis de Transport No Assistit, la proposta sindical és "que s'amplien les hores d'activitat d'aquestes ambulàncies". Perquè malgrat l'ampliació de les unitats, s'han reduït les hores de servici respecte a l'anterior plec, sent inferiors a les quals venien desenvolupant fins avui.

Comissions Obreres també demanda "que s'incorporen, com a condició obligatòria i principal, tant la subrogació del personal com l'aplicació del Conveni Col·lectiu sectorial per a transport de persones malaltes i accidentades de la Comunitat Valenciana".

El sindicat reclama en les seues al·legacions que la no aplicació siga causa de resolució del contracte per incompliment greu, evitant així qualsevol possibilitat de concursar a la baixa, amb el consegüent empitjorament de les condicions salarials.

"BAIXOS SALARIS"

Així mateix, assenyalen que "els baixos salaris" que s'abonen actualment comportaran "molt probablement a curt i mitjà termini grans dificultats" per a contractar personal Tècnic en Emergències Sanitàries disposat a acceptar-los.

En eixe sentit, apunten que l'evolució dels salaris prevista en el plec és "totalment insuficient doncs no té en compte l'evolució actual i prevista de l'IPC, ni la gran bretxa salarial que existeix a la Comunitat Valenciana respecte a la resta de Comunitats, ni les condicions de jornada i salaris una vegada suprimides les hores de presència per jurisprudència" conclouen.