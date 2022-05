Puig sobre la destitució de Murthy insisteix que el problema és si canviarà la posició del València CF

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistit aquest dimarts en què respecta a totes les institucions i les decisions que prenen en el seu àmbit de competència -en relació a la destitució d'Anil Murthy com a president del València CF-, encara que ha apuntat que "el problema no és el canvi de president, sinó si canviarà la posició del València per a donar una solució definitiva a la finalització del camp".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mig després d'assistir a l'obertura de la I Trobada Nacional de Càtedres i Centres d'Estudis sobre Despoblació a l'UJI de Castelló i en ser preguntat sobre aquest tema.

El president ha aclarit que la Generalitat ha ajudat el València tot el que ha pogut, "fins i tot en una qüestió que pensem que és legítima per la seua banda, que era la defensa dels interessos del València davant la UE en una qüestió determinada", però -ha dit- "les coses cal fer-les en el marc legal i d'una manera decent". "El que volem és que a la Comunitat Valenciana ningú la torege", ha afegit.

"La Generalitat va acordar una actuació urbanística que té uns paràmetres i del que es tracta simplement és que es complisquen, ni més ni menys. Volem que s'acabe el camp de futbol perquè és una situació que no és beneficiosa per a ningú", ha conclòs.