La participación de Anabel Pantoja en Supervivientes está sorprendiendo a todos los espectadores. Después de que la influencer abandonase el concurso en una ocasión anterior, ahora está aguantando y su actitud ha mejorado con creces.

Sin embargo, Anabel no ha podido disimular su enfado al ser elegida como la peor superviviente de su grupo. La mujer ha destacado que el voto de sus compañeros se debe a que es la única que no ha pescado.

Por su parte, Joaquín Prat ha destacado que el resto de concursantes no dejan que Anabel pesque, a lo que Lecquio ha respondido: "No es una cuestión de que participen todos, sino de que coman todos. La pesca es tan sagrada que no se puede igualar los que saben pescar con los que no".

Rocío Flores, del lado de Prat, ha destacado: "Ana María Aldón no sabía nadar y pescó en todas las islas habidas y por haber. Yo tampoco sabía pescar y, he de decirlo, no ponía mucho de mi parte hasta que me dieron la oportunidad de castigarme y meterme con Ana María en la playa. Acabé siendo tercera en el ránking de pesca de la edición. Fui la última en aprender a pescar".

"Nadie te puede obligar a pescar ni te prohíbe intentarlo. Es decir, que no me sirve la excusa de que no la están dejando intentar pescar porque, además, con el carácter que tiene Anabel, coge y dice: 'Seré la peor superviviente, pero quiero intentarlo'", ha sentenciado Flores.