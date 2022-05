Rosa Montero obrirà el Festival Històric Noir de Bétera

L'Ajuntament de Bétera, a través de la Regidoria de Cultura, organitza aquest certamen amb el qual tornarà la literatura a aquest municipi del Camp de Túria de la mà d'autors tan consagrats com Jerónimo Tristante, José Carlos Somoza, Rosario Raro o Juan Ramón Biedma. Aquesta cita amb la novel·la històrica i negra oferirà també clubs de lectura, activitats per a xiquets i adolescents, performances teatrals, un concert de música folk i una batalla d'escriptors.

"Apostar per la literatura és afermar el nostre compromís amb la cultura, en definitiva, és apostar pel coneixement, el talent i la pervivència de les lletres. Aquest festival és una manifestació literària i cultural que, a més de ser signe de progrés i futur, és també motor dinamitzador del nostre municipi, que serà conegut per tots com a seu literària", explica l'alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío.

Un dels "principals al·licients" d'aquest festival serà la visita de Rosa Montero, una autora que ja va participar durant la pandèmia i gràcies a l'àrea de Cultura del Consistori en les activitats online que es van dur a terme perquè els veïns i veïnes de Bétera mantingueren una vida cultural activa durant el confinament.

L'escriptora i periodista madrilenya protagonitzarà el dijous 9 de juny fins a tres actes diferents: assistirà al Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Bétera, obrirà les trobades amb autors del Festival i rebrà el Premi Alfàbega Literària, creat enguany pel Bfest i que s'entregarà a Montero "per la seua aportació a la cultura des del rigor però també des de la imaginació, per ajudar-nos a contemplar les zones fosques del món i, així i tot, trobar optimisme i alegria per a les nostres vides", assenyala el regidor de Cultura, Manuel Chover.

Tant la conversa amb Rosa Montero com la resta de trobades amb autors tindran lloc al Castell de Bétera, una infraestructura que recentment ha sigut rehabilitat i que, sens dubte, és un marc idoni per a aquest tipus d'esdeveniments, que a més permet celebrar-los a l'aire lliure en aquesta època de l'any.

El divendres dia 10, Rosario Raro i Nerea Riesco compareixeran en el pati del Castell per a parlar sobre 'Los tiempos difíciles'. Les dos autores han treballat aquestes trames de misteri, aventura i drama, emmarcats en alguns dels moments més complicats del segle XX.

Reprendran el dissabte 11 en el mateix escenari quatre autors que parlaran sobre dos temes molt diferents. Juan Ramón Biedma i José Carlos Somoza protagonitzaran la trobada 'Elemental, querido Watson', ja que tots dos han revisitado aquest mite en les seues obres recents.

Per la seua banda, Jerónimo Tristante i Javier Alandes revisitarán no un mite, sinó el trist passat al que ens retrotrae la Guerra Civil Espanyola, present en les novel·les que tots dos acaben de publicar i sobre les quals s'emmarca la trobada que porta per títol 'Ese año maldito'.

ACTIVITATS PER A XIQUETS I ADOLESCENTS

Altres de les novetats del programa d'aquesta segona edició és la presència en centres educatius. L'escriptor valencià Joan Carles Ventura celebrarà el dilluns 6 un club de lectura amb alumnes del IES Les Alfàbeges de Bétera al voltant de la seua novel·la 'Estira el fil, Ariadna', que està escrita amb el llenguatge dels joves.

"També s'organitzen per primera vegada activitats per a xiquets, que tindran caràcter instructiu, transmetran valors, seran entretingudes i estaran enfocades a desenvolupar les seues capacitats", ha afirmat Manuel Chover. Fins a cinc diferents se celebraran durant el matí del dissabte a casa Nebot: dos sessions del Taller d'Arquetips i altres dos de Scape Room, i un contacontes per a tancar el matí.

El divendres 10 a la nit, el Castell de Bétera acollirà un concert del grup Innerlands, les influències del qual varien entre el folk, el pop, el rock progressiu, la música cèltica o els cantautors, i inclouen entre els seus instruments el violí i la flauta.

El teatre també té el seu lloc en el festival. La companyia La intensa posarà en escena una actuació breu amb el títol 'Personajes fuera de las páginas'. Serà el dijous 9, dia de l'estrena del Festival, després de la xarrada amb Rosa Montero, i els diàlegs estaran basats en textos de l'última novel·la de l'escriptora, 'El peligro de estar cuerda'.

BATALLA D'ESCRIPTORS

El Bfest es despedirà dels seus seguidors el diumenge dia 12 amb una activitat que sempre resulta molt atractiva per al públic: la batalla d'escriptors, que se celebrarà a casa Nebot.

És una modalitat d'escriptura lúdic-festiva que enfronta a quatre autors, en semifinals i final. Cada enfrontament dura quatre minuts, durant els quals cadascun dels contendents ha d'escriure un relat breu amb tres variables que s'escullen abans de començar: nom del protagonista, lloc on transcorre la història i gènere literari a emprar. Els espectadors decideixen, mitjançant els seus vots, quin escriptor guanya cada assalt i la final.