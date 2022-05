Puig reitera que és "necessari" que Espanya es descentralitze

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reiterat aquest dimarts que és "necessari" que Espanya es descentralitze, en la línia de la proposta de la Generalitat de deslocalització d'institucions de l'Estat que portaria a València Ports de l'Estat; part del Senat a Barcelona; la seu del Tribunal Constitucional a Cadis; el Suprem a Castella i Lleó i el Tribunal de Comptes a Aragó.

Aquests són alguns dels punts de l'informe 'España Polifónica: Por un país en forma de malla' elaborat per la càtedra Prospect que es va presentar aquest dilluns en el seminari Espanya Polifònica i Desconcentrada: Un País en Forma de Malla, en el qual partició el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre d'Universitats, Joan Subirats.

Puig s'ha pronunciat així davant els mig després d'assistir a l'obertura de la I Trobada Nacional de Càtedres i Centres d'Estudis sobre Despoblació en l'UJI de Castelló en ser preguntat sobre aquest tema.

"Jo no vaig dir exactament on s'ha de posar cada organisme, doncs això és una proposta hipotètica que ha dit el grup d'experts que està treballant en la Càtedra Prospect, però torne a dir que és necessari que es descentralitze Espanya, ja que el que no és normal ni té cap tipus de sentit és que tot estiga centralitzat a Madrid", ha dit el cap del Consell.

Puig s'ha preguntat "com és possible que Ports de l'Estat, Navantia o l'Institut Oceanogràfic estiguen a Madrid", i ha apuntat que "eixa és l'anomalia històrica. No és anormal que demanem que es descentralitze, sinó que l'anormal és que tot estiga centralitzat a Madrid. El que demanem és que la riquesa de tots es compartisca", ha conclòs.