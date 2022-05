Puig creu que l'aeroport de Castellon mereix tindre connectivitat amb Madrid "com la té València o Alacant"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimarts que l'aeroport de Castelló mereix tindre connectivitat amb Madrid com la té València i Alacant, ja que és "una qüestió fonamental per a la supervivència i per a l'impuls de l'aeroport".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després d'assistir a l'obertura de la I Trobada Nacional de Càtedres i Centres d'Estudis sobre Despoblació a l'UJI de Castelló i en ser preguntat per unes declaracions que va realitzar aquest dilluns el conseller d'Economia, Rafa Climent, en les quals va qüestionar la declaració de la línia entre Castelló-Madrid com d'Obligació de Servici Públic, en assenyalar que en l'Acord del Botànic hi havia altres qüestions prioritàries com la descarbonización.

"Castelló mereix tindre connectivitat amb Espanya i el món, i l'aeroport de Castelló, per a tindre connectivitat més enllà dels vols que ja estan en marxa, necessita estar vinculat a un hub, doncs sense eixa connexió està en la perifèria de la perifèria", ha indicat el cap del Consell.

Puig ha afegit que "Castelló mereix tindre eixa connectivitat com la té València o Alacant i ningú qüestiona en aquests moments que hi haja vols de València o Alacant a Madrid", per tant creu que aquesta "és una qüestió fonamental per a la supervivència i per a l'impuls de l'aeroport de Castelló".

Una altra cosa -segons ha aclarit- són els mecanismes que cal fer per a anar descarbonizando el transport aeri, i para això -ha apuntat- estan treballant "intensament", ací concretament amb BP, per a l'aplicació de l'hidrogen verd "quan es puga". "El que hem d'intentar és que cada vegada hi haja menys combustibles fòssils, i para això el que hem de fer és accelerar al màxim la instal·lació de renovables perquè no pararem el món", ha afegit.

OSP

Puig ha assenyalat que la línia Castelló-Madrid "és per a garantir que els ciutadans de Castelló tinguen dret a la connectivitat", i per açò -ha destacat- la impulsaran amb els recursos que siguen necessaris. "Aspirem al fet que siga declarada una Obligació de Servici Públic perquè creiem que és un servici públic i aquest aeroport necessita estar vinculat a un hub per a situar-ho en una connectivitat raonable, com passa en tots els aeroports", ha afegit.

"L'aeroport de Castelló fa set anys no tenia vida, i aquesta infraestructura, que a més estava totalment endeutada, ara és un pol de creixement, doncs ja hi ha un centre de FP amb tres cicles, s'està treballant en el que serà la zona logística d'al voltant, està ple d'avions ucraïnesos i hi ha empreses instal·lades per a avançar en la innovació del món aeronàutic", ha recordat Ximo Puig.

"Ha canviat absolutament tot i nosaltres el que volem és aprofitar tot el que té la Comunitat Valenciana per a millorar-ho i generar ocupació", ha finalitzat.