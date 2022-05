Compromís anteposa les inversions a descentralitzar institucions i UP titla de "maquillatge" la proposta de Puig

Així han valorat representants dels socis de govern la possible deslocalització que va presentar Puig aquest dilluns sobre la base de l'informe 'España Polifónica: Por un país en forma de malla' elaborat per la càtedra Prospect. Aquesta proposta portaria Ports de l'Estat a València, part del Senat a Barcelona, la seu del Tribunal Constitucional a Cadis, el Suprem a Castella i Lleó i el Tribunal de Comptes a Aragó.

La síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha valorat "tot el que siga gestionar des de la proximitat", però ha remarcat que "una manera de descentralitzar molt més compromesa és executar els pressupostos de forma descentralitzada". "Per a cada ciutadà, és més important que cada euro s'invertisca de veres", ha subratllat davant els "decebedors" nivells d'execució de l'Estat en 2021.

Pilar Lima (UP) ha coincidit en la necessitat d'anar "al fons de la qüestió" perquè creu que la proposta de Puig és "d'estilisme i imatge", encara que ha reconegut que és "lògic" que Ports se situe a València. Ha plantejat, per exemple, una reforma "a fons" del Senat, aprofundir en el model federal i abordar tant l'infrafinançament autonòmic com una reforma fiscal.

Per la seua banda, la socialista Ana Barceló ha remarcat que el baix nivell d'execució d'inversions -arreplegat en l'informe de distribució territorial de 2021- fa referència al sector públic i a les fundacions. "Eixes inversions són molt més costoses, però les dels ministeris s'estan executant segons el previst a la Comunitat", ha recalcat, i ha advocat per la descentralització per a "cohesionar Espanya".

Entre l'oposició, Mª José Catalá (PP) ha assenyalat a Puig que la seua prioritat hauria de ser "exigir davant Pedro Sánchez" la reforma del finançament autonòmic i l'execució d'inversions, ja que "tot la resta és desviar l'atenció". Així ha criticat el nivell "deplorable" d'execució d'inversions i ha posat com a exemple la ciutat de València, on també és portaveu 'popular', en el túnel passant o el soterrament de les línies de Serreria.

Ruth Merino (Cs) ha obert la porta a estudiar la deslocalització d'institucions, encara que veu "lògic" que la majoria estiguen a Madrid en ser la capital, i ha acusat PP i PSOE de no invertir el necessari a la Comunitat quan estan en el govern i de no assumir "amb valentia" el canvi del finançament autonòmic.