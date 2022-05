Dua Lipa se reencuentra con Barcelona

Este próximo miércoles 1 de junio, la diva musical inglesa de ascendencia albano-kosovar Dua Lipa (Londres, 1995) comienza sus actuaciones en España con un esperado concierto que arranca a las 21 horas en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Tuvo que suspenderse por la pandemia, al igual que el de Madrid, que tendrá lugar en el Wizink Center el próximo viernes 3 de junio. Las fechas españolas iniciales de la gira de conciertos del disco 'Future Nostalgia' eran el 26 y 28 de abril de 2020. El 'tour' comenzó en febrero de este año en Miami (Estados Unidos) y justo ahora se encuentra en su ecuador. Su segundo álbum de estudio lo lanzó el 27 de marzo de 2020, justo al inicio de la crisis Covid.

La artista sufrió una caída en el concierto que ofreció el pasado 26 de mayo sobre el escenario del Forum Assago de Milán (Italia) en plena interpretación del tema 'Be The One'. El contratiempo dejó al descubierto que estaba haciendo 'playback', lo que disgustó a parte de los fans que estaban disfrutando de su actuación.

Está siendo una experimentación divertida. Siempre estoy haciendo música pop pero esta tiene un sonido único, lo cual es emocionante y lo siento como una evolución desde Future Nostalgia"

Segunda colaboración con Calvin Harris

El traspiés tampoco ha impedido que Lipa prosiga con sus actuaciones. Acaba de lanzar, además, 'Potion', su segunda colaboración con el DJ británico Calvin Harris (1984), dentro del nuevo disco de este, titulado 'Funk Wav Bounces Vol. 2'. Con 'One Kiss', ambos alcanzaron el número 1 en las listas de éxitos de medio mundo en 2018. Podrían repetir hazaña este verano.

En su cuenta de Tik Tok, Harris ha explicado cómo surgió esta colaboración con su compatriota: "Empecé a escribir este tema sobre el teclado para después añadirle unos toques de Fender por encima. Aquí viene el bajo, increíble ese ritmo. Tenía que tener algún toque de guitarra. Entonces hice Facetime con Dua Lipa para ofrecerle el tema y me dijo 'Definitivamente'. Y así es como hice la canción. Tú también puedes hacerlo".

Lipa sigue trabajando en su nuevo disco, que será el tercero de su carrera, del que ya tiene más de la mitad listo, y que no está siguiendo la línea que se podría esperar tras 'Future Nostalgia', ha admitido la propia artista en una reciente entrevista: "Tengo una visión. Tengo un nombre, creo... por ahora. Está siendo una experimentación divertida. Siempre estoy haciendo música pop pero esta tiene un sonido único, lo cual es emocionante y lo siento como una evolución desde Future Nostalgia".