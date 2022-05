La oposición exige investigar el caso Azud en Les Corts y Puig apunta a los imputados del PP

Las nuevas revelaciones en forma de facturas sobre el caso Azud, que afecta a cargos del PP y del PSPV-PSOE durante la década de los 2000 a través de presuntos cobros de mordidas y sobornos con epicentro en el Ayuntamiento de València que dirigía Rita Barberá, han puesto en el foco el papel supuestamente desempeñado por dirigentes y personas próximas a los socialistas. Todo ello ha llevado a la oposición a pedir la constitución de una comisión de investigación parlamentaria en Les Corts Valencianes, propuesta que respaldan PP y Cs, y que ha sembrado cierta división en el Botànic, ya que Compromís y UP no la apoyan explícitamente pero piden transparencia y "tolerancia cero" con la corrupción. Mientras, el president Ximo Puig ha apuntado al PP y se ha preguntado cómo es posible que imputados de la más alta relevancia de este partido por Azud continúen en sus puestos.

Según la información publicada este martes por El Mundo, la derivada que afecta a personas relacionadas con el PSPV intentó expandir la presunta red corrupta no solo por municipios valencianos gobernados por los socialistas, sino también por Andalucía e incluso Extremadura, comunidades gobernadas durante la década de los 2000 por el PSOE. Así lo revela un contrato entre el supuesto cabecilla de la trama, el empresario Jaime Febrer, y la empresa Imedes Andalucía, que además custodiaba en su casa el antiguo responsable de finanzas del PSPV, José María Cataluña, investigado en este caso que apunta igualmente a una posible financiación ilegal de la campaña electoral de 2007.

No obstante, el presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, que no se pronunció este lunes sobre las facturas, ha abundado este martes en el argumentario desplegado por el partido y ha apuntado al PP al preguntarse cómo es posible que imputados de la más alta relevancia del PP por el caso Azud continúen en sus puestos. Según ha añadido, le parece "sorprendente" que se ponga el foco en si ha habido un contacto o no con alguna persona relacionada con el PSOE. Puig ha insistido en que "no hay ninguna persona imputada del PSOE que esté en ningún cargo de responsabilidad o militando en el partido en este momento".

"No tengo nada que decir, es un caso que tiene que ver con un momento en que gobernaba con mayoría absoluta el PP en todas las instituciones, y forma parte de un caso vinculado al PP y a la exalcaldesa de València y a toda su trama", ha subrayado Puig. "La gran pregunta es cómo es posible que imputados de la más alta relevancia del PP por este caso continúen en sus puestos, cómo se puede entender. Eso lo tiene que responder el PP", ha concluido.

En el ámbito parlamentario, PP y Ciudadanos han insistido en su petición de abrir ya una comisión de investigación en Les Corts sobre este caso, mientras el PSPV ha defendido que en la Comunitat Valenciana "hay muchos controles contra la corrupción", Compromís ha pedido "aclarar" el supuesto desvío de dinero público y Unides Podem que haya "tolerancia cero" con este tipo de prácticas.

Entre la oposición, María José Catalá (PP) ha sostenido que "lo mejor" que puede hacer el PSPV es apoyar una comisión de investigación sobre Azud para "saber si esas facturas efectivamente corresponden a una supuesta financiación irregular". "A ver si están igual de interesados que Podemos", ha añadido sobre la petición de UP de un pacto valenciano contra la corrupción en general.

Ruth Merino (Cs) ha asegurado que esta propuesta del grupo morado da "un poco de risa" porque "son los primeros que votan en contra a investigar en Les Corts el conflicto de intereses de los hermanos de Ximo Puig -por ayudas públicas para el fomento del valenciano en medios de comunicación-- o el presunto ocultamiento de Mónica Oltra -por el caso de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada-.

Por contra, la socialista Ana Barceló ha reiterado que Azud "es un caso del PP" y que su partido "ha actuado" apartando a los cargos que "han podido intervenir y se han podido ver implicados a título personal". Ha recordado que solo se ha levantado parcialmente el secreto de sumario y ha urgido a Catalá a dar explicaciones por mantener como asesora a la sobrina de Barberá en el Ayuntamiento de València.

"Nosotros no vamos a entrar, desde el primer momento hemos actuado. Es lo que hemos hecho siempre", ha insistido la exconsellera de Sanidad, y ha asegurado que en la Comunitat hay "muchos controles como la corrupción" como la Agencia Antifraude.

Papi Robles (Compromís) ha garantizado que lo único que les preocupa es que el dinero de los valencianos esté "en el bolsillo de los valencianos o en las administraciones públicas para hacer sus vidas mejores". Ha pedido "aclarar" cualquier información de que alguien ha hecho un mal uso de dinero público, advirtiendo que su coalición mantendrá esta postura "sea quien sea la persona que haya detrás".

Y de UP, Pilar Lima ha defendido la iniciativa que presentó su grupo a favor de un pacto valenciano contra el fraude porque "todavía arrastramos las consecuencias de la corrupción del bipartidismo. Ha subrayado que tendrán "tolerancia cero" y ha urgido a "limpiar las instituciones y devolverles la dignidad y el prestigio que merecen".