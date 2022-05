Consum redueix la setmana laboral en un dia en 100 supermercats més

Segons ha informat Consum en un comunicat, la setmana laboral de cinc dies beneficiarà al 95 per cent de la plantilla, que realitzarà un màxim de 37 hores i mitja setmanals, però que no afectarà a l'horari comercial, que seguirà sent el mateix. A més, tots els treballadors del supermercat disposaran d'un cap de setmana llarg (dissabte i diumenge) cada cinc setmanes.

Amb la setmana laboral de cinc dies, Consum "segueix millorant les condicions laborals de la plantilla, apostant per la conciliació de la vida familiar i laboral, fet que reforça el seu compromís per generar ocupació estable i de qualitat", ha subratllat la cooperativa.Actualment, Consum compta amb més de 18.200 treballadors, dels quals el 73% són dones.

Consum ha implantat mesures de conciliació per als seus treballadors des que es va fundar com a cooperativa de treballadors, d'acord amb el seu Pla de Conciliació i Igualtat. En 2021, la cooperativa va invertir 28,3 milions d'euros en mesures de conciliació, un 25% més que en l'exercici anterior.

A més, contempla diverses mesures relacionades amb la família, incloses en el seu Catàleg '+de 75 Mesures per a Conciliar' la vida familiar i laboral, com la paga extraordinària per a treballadors amb fills amb discapacitat, el 'val-canastilla' de 50 euros per naixement, la possibilitat d'acumular les vacances després de la baixa maternal o el permís de paternitat i el poder acumular el permís de lactància en 23 dies seguits.

La Cooperativa va aplicar al gener de 2022 una pujada salarial per al seu personal operatiu (venedor, gestor operatiu de tenda, preparador, maquinista i personal administratiu) entre un 1,7% i un 2,5% en funció de la categoria professional, aplicant una mesura de solidaritat retributiva.

Aquest increment va afectar al 89% de la plantilla de la Cooperativa, unes 16.408 persones, i va suposar una inversió de més de 7,5 milions d'euros. La remuneració mitjana del personal operatiu soci ascendeix a 1.852,13€ bruts mensuals.

En 2021, Consum va tornar a obtindre el certificat Top Employers, per nové any consecutiu, com una de les millors empreses per a treballar a Espanya i és l'única empresa de distribució amb el certificat d'empresa Familiarment Responsable, amb la qualificació d'Excel·lència.