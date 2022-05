Puig es pregunta com és possible que imputats de la més alta rellevància del PP per Assut continuen en els seus llocs

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha preguntat aquest dimarts com és possible que imputats de la més alta rellevància del PP pel cas Assut continuen en els seus llocs, i ha afegit que li pareix "sorprenent" que es pose el focus en si hi ha hagut un contacte o no amb alguna persona relacionada amb el PSOE.

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de participar i l'obertura de la I Trobada Nacional de Càtedres i Centres d'Estudis sobre Despoblació en la Universitat Jaume I de Castelló en ser preguntat per les informacions d'El Mundo que intenten relacionar al PSPV-PSOE amb la trama del cas Assut.

"No tinc res a dir, és un cas que té a veure amb un moment en què governava amb majoria absoluta el PP en totes les institucions, i forma part d'un cas vinculat al PP i a l'exalcaldessa de València i a tota la seua trama", ha subratllat Puig.

El cap del Consell ha indicat, no obstant açò, que li pareix "sorprenent" que es pose el focus "en si hi ha hagut un contacte o no amb alguna persona relacionada amb el PSOE", i ha recordat que "no hi ha cap persona imputada del PSOE que estiga en cap càrrec de responsabilitat o militant en el partit en aquest moment".

"La gran pregunta és com és possible que imputats de la més alta rellevància del PP per aquest cas continuen en els seus llocs, com es pot entendre. Això ho ha de respondre el PP", ha conclòs.