Assut.- Oposició exigeix una comissió d'investigació i PSPV defèn que hi ha "molts controls contra la corrupció"

Així han valorat les síndiques la informació que va publicar aquest dilluns 'El Mundo' sobre que l'aparició de desenes de factures revela suborns a càrrecs del PSPV i un possible finançament il·legal del partit, en el marc d'aquest cas que afecta a càrrecs 'populars' i socialistes per presumptes comissions en l'etapa de Rita Barberá a l'Ajuntament de València.

Entre l'oposició, Mª José Catalá (PP) ha sostingut que "el millor" que pot fer el PSPV és donar suport a una comissió d'investigació sobre 'Assut' per a "saber si eixes factures efectivament corresponen a un suposat finançament irregular". "A veure si estan igual d'interessats que Podem", ha afegit sobre la petició d'UP d'un pacte valencià contra la corrupció en general.

Ruth Merino (Cs) ha assegurat que aquesta proposta del grup 'morat' dona "fa una mica de risa" perquè "són els primers que voten en contra a investigar en Les Corts el conflicte d'interessos dels germans de Ximo Puig -per ajudes públiques per al foment del valencià en mitjans de comunicació- o el presumpte ocultament de Mónica Oltra -pel cas d'abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada-.

Per contra, la socialista Ana Barceló ha reiterat que 'Assut' "és un cas del PP" i que el seu partit "ha actuat" apartant als càrrecs que "han pogut intervenir i s'han pogut veure implicats a títol personal". Ha recordat que només s'ha alçat parcialment el secret de sumari i ha urgit Catalá a donar explicacions per mantindre com a assessora a la neboda de Barberá a l'Ajuntament de València.

"Nosaltres no entrarem, des del primer moment hem actuat. És el que hem fet sempre", ha insistit l'exconsellera de Sanitat, i ha assegurat que a la Comunitat hi ha "molts controls com la corrupció" com l'Agencia Antifrau.

Papi Robles (Compromís) ha garantit que l'única cosa que els preocupa és que els diners dels valencians estiguen "a la butxaca dels valencians o en les administracions públiques per a fer les seues vides millors". Ha demanat "aclarir" qualsevol informació que algú ha fet un mal ús de diners públics, advertint que la seua coalició mantindrà aquesta postura "siga qui siga la persona que hi haja darrere".

I d'UP, Pilar Lima ha defès la iniciativa que va presentar el seu grup a favor d'un pacte valencià contra el frau perquè "encara arrosseguem les conseqüències de la corrupció del bipartidisme. Ha subratllat que tindran "tolerància zero" i ha urgit a "netejar les institucions i retornar-los la dignitat i el prestigi que mereixen".