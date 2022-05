Puig se pregunta cómo es posible que imputados de la más alta relevancia del PP por Azud continúen en sus puestos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha preguntado este martes cómo es posible que imputados de la más alta relevancia del PP por el caso Azud continúen en sus puestos, y ha añadido que le parece "sorprendente" que se ponga el foco en si ha habido un contacto o no con alguna persona relacionada con el PSOE.

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios tras participar e la apertura del I Encuentro Nacional de Cátedras y Centros de Estudios sobre Despoblación en la Universitat Jaume I de Castellón al ser preguntado por las informaciones de El Mundo que intentan relacionar al PSPV-PSOE con la trama del caso Azud.

"No tengo nada que decir, es un caso que tiene que ver con un momento en que gobernaba con mayoría absoluta el PP en todas las instituciones, y forma parte de un caso vinculado al PP y a la exalcaldesa de València y a toda su trama", ha subrayado Puig.

El jefe del Consell ha indicado, no obstante, que le parece "sorprendente" que se ponga el foco "en si ha habido un contacto o no con alguna persona relacionada con el PSOE", y ha recordado que "no hay ninguna persona imputada del PSOE que esté en ningún cargo de responsabilidad o militando en el partido en este momento".

"La gran pregunta es cómo es posible que imputados de la más alta relevancia del PP por este caso continúen en sus puestos, cómo se puede entender. Eso lo tiene que responder el PP", ha concluido.