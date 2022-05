George RR Martin abronca a los fans 'haters': "¿Cómo se ha vuelto todo tan tóxico?"

El escritor George R. R. Martin ha hablado largo y tendido sobre los fans que parecen odiar aquello de lo que supuestamente son seguidores, algo que atribuye a las redes sociales.

El autor de Juego de Tronos era tajante en una entrevista a The Independent: "¡Si no te gusta una serie, no la veas! ¿Cómo se ha vuelto todo tan tóxico?", se preguntaba el autor, que ve en Internet cómo supuestos seguidores se enfurecen cuando las series o libros que leen se salen de lo que ellos esperaban.

"Antes, si eras un fan de Star Trek, te gustaba Star Trek. Ahora parece que la mitad de la gente que se llama a sí misma fan de Star Trek odia Star Trek, y los fans de Star Wars odian Star Wars, y los fans de Tolkien odian Los anillos de poder... ¿Qué demonios?", ponía de manifiesto el autor.

"Tengo que pensar que las redes sociales tienen algo que ver", reflexionaba Martin sobre el origen de este fenómeno, al que él procura ignorar para que no afecte a su trabajo como creador.

A él mismo le pasó que algo que le gustaba dejó de hacerlo, pero su reacción fue muy diferente. "Vi algunas de esas series de Marvel que se emitían en los setenta, The [Incredible] Hulk con Bill Bixby y [las películas de televisión sobre] el Capitán América. Probé una vez y no volví a verlas porque no me gustaron mucho, pero no me volví loco y empecé a escribir cartas de odio", decía el escritor.

Martin también reveló cómo se le ocurrió la idea para escribir Canción de hielo y fuego, su gran saga, en la que se incluye Juego de Tronos.

Fue en 1991 cuando entre dos producciones de televisión, en las que trabajaba como guionista, le vino a la cabeza una imagen particular.

"De repente, tuve la visión de unos cachorros de lobo huargo encontrados en las nieves del verano", cuenta el autor. "Esa frase, 'en las nieves de verano' siempre formó parte de ello desde el principio. Eran 'nieves de verano', lo que significaba que algo iba mal con el clima. Empecé a escribirlo y había castillos y tipos con espadas. Lo escribí muy rápido. En tres días había terminado el capítulo, lo cual es rápido para mí. Como sabrás, no suelo ser considerado uno de los escritores más rápidos del mundo", decía ironizando sobre el hecho de que tarde años en escribir un volumen, como está pasando con Vientos de invierno, su próximo libro, que se ha retrasado ya en varias ocasiones.