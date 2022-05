Un jutge investiga sis persones per la presumpta agressió racista de vigilants d'una discoteca a un jove a València

Segons ha informat València Acull en un comunicat, des que el jutjat va obrir diligències d'investigació, ha citat a declarar, en qualitat d'investigats, a quatre treballadors de la discoteca en la qual es va produir la suposada agressió. I ara ha citat altres dos més integrants del servici de seguretat "després de ser implicats pels seus companys".

L'incident va tindre lloc el passat 6 de març, quan els controladors d'accés van impedir entrar a la discoteca a un xic marroquí perquè -segons li van dir- havia d'haver tret l'entrada per internet i l'aforament estava complet.

No obstant açò, poc després va accedir sense problemes a l'interior al costat d'un grup de persones holandeses. Els van sol·licitar el DNI i els van col·locar una polsera que acreditava que havien pagat l'entrada.

Quan ja havia demanat una consumició, -sempre segons la versió de València Acull-, un vigilant li va increpar i li va obligar a eixir fora, on sis o set membres de la seguretat de la discoteca van començar a agredir-li mentre li deien: "Moro de merda, et mate", tal com consta en les denúncies que va presentar la víctima davant la policia eixa mateixa nit i l'endemà.

El jove va haver de ser atès en un servici d'urgències per les nombroses contusions que presentava en diverses parts del cos i per fractura nasal.

Després de presentar les denúncies, el xic va identificar a quatre dels seus agressors entre el material fotogràfic que li va mostrar la policia. El jutjat va obrir una investigació i els va citar a declarar en qualitat d'investigats.

L'11 de maig, els treballadors van negar davant el jutge la seua participació i van afirmar que van estar tota la nit en la porta d'entrada, per la qual cosa no van veure ni es van assabentar de cap conflicte ni dins ni fora de l'establiment. No obstant açò, en visionar les imatges de les gravacions d'eixa nit realitzades per la discoteca, dos dels quatre investigats van reconéixer a altres dos empleats entre els agressors del denunciant.

El jutjat ha citat aquests dos nous treballadors per a prendre'ls declaració, també en qualitat d'investigats, el pròxim 27 de juny. El Programa d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de València Acull està acompanyant a la víctima en el procés.