Cs i Vox tampoc aniran al 40 aniversari de l'Estatut pel lema 'Fent País' i el Botànic els acusa d'irresponsables

Així han valorat les síndiques dels grups de les Corts, abans de la junta de portaveus, la celebració organitzada per a aquest dimecres 1 en l'antic edifici de Correus a la plaça de l'Ajuntament de València, recentment adquirit per la Generalitat, sota la marca commemorativa 'Quaranta anys fent país' presentada fa mesos.

Des de Cs, Ruth Merino ha reconegut que és una data important perquè en el seu partit respecten l'Estatut, "no com uns altres", però ha justificat la no assistència en què "l'esquerra ha triat un lema per a dividir els valencians" i "el PSOE que es veu escorat cap als extrems".

Ana Vega (Vox) ha sostingut que "no hi ha res a celebrar" perquè l'Estatut és un "fracàs" i el seu partit està en contra de les autonomies. "Que no ens esperen allí", ha dit.

La 'popular' Mª José Catalá ha reiterat, com ja va anunciar aquest dilluns al costat del president del PPCV, Carlos Mazón, que el lema escollit suposa "una declaració d'intencions i un error" que ha atribuït a la consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, i al seu partit (EUPV).

A més, Catalá ha acusat el president' de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, de "no estar a l'altura" per permetre que es mantinga aquest lema i de destinar subvencions a la Plataforma per la Llengua per a "celebrar la seua festa del català a Alboraia" (València).

Per contra, entre el Botànic, la socialista Ana Barceló ha defès que l'aniversari hauria de ser un motiu d'alegria i de celebració del "progrés que l'Estatut ha portat a la Comunitat", per la qual cosa creu que "les mires (de l'oposició) són curtetes" i que la seua decisió "no té més transcendència que buscar un motiu per a no assistir".

Papi Robles (Compromís) ha criticat el PPCV i el seu president Mazón de "muntar una 'performance' cada dia a veure si pot cridar l'atenció i algú el va coneixent", a més d'advertir que suposa "eixir de l'acord democràtic" i "justificar a l'extrema dreta amb la qual volen pactar". "No cal fer-los cap cas", ha resolt.

I d'UP, Pilar Lima ha coincidit que és una "excusa per a renunciar a l'autogovern" i "una competició amb Vox a veure qui lidera açò". "Demostra la seua debilitat", ha advertit, per a defendre que en el tripartit estan orgullosos de l'Estatut.