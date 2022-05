La gestió d'empreses per consells d'administració s'associa a major competitivitat, salaris i perfil internacional

Així ho indica aquest estudi que s'ha presentat aquest dimarts i que indica que, malgrat açò, el 62,2% de les empreses de la Comunitat Valenciana estan controlades per un accionista majoritari i es gestionen a través de mecanismes personalistas (administrador únic, o administradors solidaris o mancomunats). Encara que a nivell nacional també destaca aquest model empresarial, el percentatge es redueix al 58,6% en el cas de la mitjana per a Espanya.

Enfront d'aquestes xifres, el cas oposat, amb una estructura de capital no dominada per cap accionista majoritari, i governades mitjançant un consell d'administració, suposen un 11,3% d'empreses valencianes (12,8% en el total nacional).

Mentre que les característiques de l'estructura de propietat no mostren una clara relació amb els nivells de competitivitat de l'empresa, els sistemes de govern escollits sí que són rellevants, en tant que els més formalitzats (els consells d'administració) s'associen a millors resultats econòmics de les companyies.

En concret, el document, elaborat per l'investigador de l'Ivie Alejandro Escribá, i l'economista Carlos Albert, també de l'Ivie, conclou que les empreses que compten amb consell d'administració gaudixen de nivells de competitivitat més elevats, poden oferir millors salaris i tenen un perfil més internacional, tant per la seua xifra d'exportacions com per la creació de filials en l'exterior. En general, aquestes empreses solen ser també de major dimensió i edat.

ACCIONISTES DOMINANTS

Un dels aspectes evidenciats en l'informe és que a la Comunitat Valenciana hi ha una major presència d'empreses amb accionistes dominants, i s'utilitzen en menor mesurada els òrgans de govern col·legiats i formalitzats. Només un 17,3% de les empreses valencianes disposa de consell d'administració en el seu sistema de govern, enfront del 20,8% de mitjana a Espanya.

En concret, la nova anàlisi GECE se centra en les empreses industrials i de servicis perquè concentren el 85% de la renda i l'ocupació privada a la Comunitat Valenciana. Les empreses valencianes d'aquest grup que compten amb consell d'administració superen en grandària a aquelles que estan gestionades per un administrador únic.

De mitjana, les primeres facturen 20,3 milions d'euros, enfront dels 3,6 milions de les quals no tenen consell d'administració.*A més, les empreses industrials i de servicis que disposen d'eixe òrgan de decisió tenen una edat mitjana lleugerament superior a les quals es gestionen mitjançant altres formes de govern (23,9 anys enfront de 19,4).

L'anàlisi GECE també revela que les empreses que compten amb consells d'administració estan associades a nivells de competitivitat més alts. Pràcticament en tots els sectors, l'índex de competitivitat mitjà d'aquestes empreses és superior a la mitjana de les empreses sense consell. El 33,2% de les empreses amb consell d'administració se situa entre les altament competitives, mentre que el percentatge no arriba al 25%, entre les quals no tenen aquest òrgan de decisió.

En les empreses amb capital concentrat (accionista dominant), una de cada tres empreses amb consell d'administració es qualifiquen com altament competitives (aquesta xifra s'eleva a 39,9% en el cas de les empreses industrials i en el 31,2% en les de servicis). No obstant açò, solament un 24% de les quals no compten amb consell se situa en eixe grup d'alta competitivitat (sent el 25,6% en les empreses industrials i el 24,9% de les de servicis). Aquest patró es repeteix amb xifres similars en el cas de les empreses amb una estructura de propietat més dispersa, sense accionistes clarament dominants.

SALARIS MILLORS

Una de les conseqüències dels millors nivells de competitivitat és la capacitat de les empreses per a oferir millors salaris. En aquest sentit, els salaris mitjans de les empreses industrials que compten amb un consell d'administració se situen entre 8.100 i 7.600 euros per damunt de les quals no ho tenen.

Pel que fa als servicis, les diferències de salaris entre les companyies que tenen consell i les que no, oscil·len entre els 9.700 i els 5.400 euros. De mitjana, les empreses de tots dos tipus ofereixen salaris un 24% majors quan disposen de consell d'administració (36.200 euros anuals en mitjana, enfront de 30.100 euros).

Finalment, l'estudi analitza la relació entre el govern corporatiu de les empreses i el seu perfil internacional. En aquest sentit, el 26,4% de les empreses industrials i de servicis que disposa de consell d'administració com a sistema de govern té activitat exportadora, enfront del 17,3% de les quals no tenen consell. A més, el percentatge de companyies amb consell d'administració que té filials internacionals quasi triplica al de les empreses que tenen altres formes de govern (7,7% enfront de 2,6%, respectivament).