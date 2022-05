La incorporació de nous sentits al cinema ho fa "més inclusiu", segons un estudi

L'avaluació de l'experiència dels espectadors per part del Grup d'Investigació en Discapacitat i Comunicació GIDYC de la CEU UCH, que lidera el professor Josep Solves, ha permès determinar en quina mesura aquest tipus de cinema afavoreix l'accessibilitat de les persones amb capacitats diferents i, al seu torn, millora l'experiència sensorial de tots els espectadors que assisteixen a la projecció en les sales de cinema.

El curtmetratge 'XMILE' va incorporar de manera pionera les olors a la projecció i també una mostra d'objectes i begudes vinculats a la història, a més de millorar els sistemes d'audiodescripció en haver-los realitzat des de la pròpia producció.

Tal com destaca el seu director, "XMILE ha sigut el primer film multisensorial que, a més de veure's i sentir-se, es pot olorar, tocar-se i provar-se, gràcies al compromís amb l'accessibilitat de les més de 80 persones que van integrar l'equip d'aquest projecte". La innovadora proposta de Font va impulsar al GIDYC de la CEU UCH a estudiar els efectes en els espectadors d'aquesta nova experiència cinematogràfica, més enllà de l'audiovisual.

Per a avaluar l'efecte de la projecció multisensorial de 'XMILE', especialment l'audiodescripción i l'ús de les olors, els investigadors del GIDYC van realitzar diverses rondes de qüestionaris entre els espectadors després de les projeccions, amb i sense els elements multisensoriales que el film incorpora, com les olors.

Més de 240 persones, entre elles algunes amb discapacitats sensorials com a ceguera, sordera i sordoceguera, amb la col·laboració de les seues guies-intèrprets, van participar en aquest estudi del GIDYC en les projeccions de 'XMILE' en els cinemes Kinépolis de València i en altres sales, com el Teatre El Musical o la FNAC.

"Dissenyem els qüestionaris després de cada passada per a poder avaluar qual és el grau de percepció i gaudi del cinema multisensorial entre les persones amb i sense discapacitat", destaca el professor Josep Solves. La incorporació d'olors a la projecció s'ha avaluat mitjançant l'escala EIC d'empatia i identificació amb els personatges.

S'han mesurat també les dimensions de ressonància personal i proximitat cultural en diferents preguntes del qüestionari, comparant els resultats d'espectadors que han vist la projecció amb olors amb els de un grup control, que va veure XMILE sense aquest component.

MILLOR EXPERIÈNCIA, MÉS ESPECTADORS

Després de l'avaluació dels qüestionaris i la seua anàlisi, els resultats de la investigació han sigut publicats en la revista 'Studies in European Cinema', pels professors de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la CEU UCH Josep Solves i Begoña Siles,, i Sebastián Sánchez Castillo, professor de la Universitat de València (UV) i membre del Grup GIDYC.

"La incorporació de nous sentits al cinema, com l'olfacte, no solament ho fa més inclusiu per a persones amb diferents tipus de discapacitat, sinó que també millora l'experiència de tots els espectadors, perquè la torna multisensorial, més enllà de l'estrictament audiovisual. El cinema accessible no és millor només per a alguns, sinó per a tots".

La investigació també apunta a la multisensorialidad del cinema com una possible estratègia per a augmentar espectadors: "El desafiament del cinema és tornar a omplir les sales i la incorporació progressiva d'experiències noves en la projecció, com la de les olors, podria ser eficaç per a incorporar al cinema als espectadors amb discapacitat, fins i tot sordociegos totals, afavorint així el seu dret a accedir a la cultura. Però també pot contribuir, al mateix temps, a recuperar espectadors habituals, si atenem als resultats de satisfacció en analitzar l'experiència pionera de XMILE", destaca el seu director, Miguel Ángel Font.

A més de l'article en 'Studies in European Cinema', les conclusions d'aquesta investigació també s'han inclòs en un dels capítols del libroNuevos reptes de la discapacitat i la comunicació en la societat del coneixement, editat per Tirant el Blanch i coordinat pels professors Solves i Sánchez Castillo.