Els ajuntaments ja poden contractar 1.000 persones menors de 30 anys a través del programa Avalem Joves Plus

En total, són 535 les entitats beneficiàries, de les quals 277 són de la província de València, 134 de Castelló i 124 d'Alacant, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En els pròxims mesos es procedirà a la selecció d'aspirants que, com a primer requisit, han d'estar inscrits en Labora com a demandants d'ocupació, així com d'alta en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. D'entre els joves que complisquen aquest requisit se seleccionarà a aquells que, per la seua fitxa de demanda en Labora, entren dins dels perfils que ha sol·licitat cada entitat local.

Perquè qualsevol persona interessada puga obtindre informació sobre aquestes ajudes, han de demanar cita amb el servici d'orientació del seu Espai Labora.

La convocatòria d'enguany ascendeix a més de 22 milions d'euros i amb ella es preveu que 1.000 joves puguen accedir a aquests contractes que permetran a les entitats locals comptar amb mitjans humans addicionals amb la finalitat de realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències.

Labora engega una nova edició d'aquesta actuació que ja compta amb diverses convocatòries en els últims anys. De fet, des de 2014 ja són més de 12.000 els joves que han pogut accedir a aquestes contractacions.

Segons la Generalitat, les dades arreplegades per Labora parlen dels bons resultats que aconsegueix aquesta actuació ja que, als sis mesos de finalitzar la seua participació en el programa, el 34 per cent d'aquests joves ha trobat treball, la qual cosa la converteix en "una eficaç ferramenta" amb la qual lluitar contra l'elevada taxa d'atur juvenil que, a causa de la pandèmia Covid-19, s'ha vist "encara més accentuada".

La convocatòria s'inscriu dins del programa d'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (React-UE), dotat amb 55.000 milions d'euros de fons addicionals llocs a la disposició del Fons Social Europeu (FSE), dels quals 10.000 milions van correspondre a Espanya i que han sigut repartits entre les diferents administracions per a la seua execució a través dels programes operatius estatals i autonòmics.

El Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana inclou un nou eix prioritari denominat React-UE amb l'objectiu d'afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de Covid-19 i les seues conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resiliente de l'economia. Sota aquesta prioritat es concreten les accions que busquen recolzar l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l'ocupació de qualitat.