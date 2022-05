La Universitat de València desenvolupa una crema innovadora per a la radiodermitis produïda per la radioteràpia

Així, ha indicat que amb aquesta presentació s'obri la porta al fet que les empreses associades a Quimeltia CV oferisquen les seues infraestructures per a l'arrancada de la comercialització de la crema i col·laboressin, d'aquesta forma, en el llançament al mercat d'una solució innovadora que permeta donar un nou pas a la millora en la qualitat de vida i en el procés de recuperació de pacients oncològics.

La radiodermitis és un dels principals efectes secundaris de la radioteràpia, que afecta al 95 per cent dels pacients amb càncer que reben aquest tractament, ha explicat Quimeltia. Es tracta, ha especificat, d'una lesió en la pell que sorgeix com a efecte de l'exposició a la radiació ionitzant (en aquest cas, a causa del tractament radio-oncològic) bastant molest. A vegades, quan arriba a ser greu, posa fins i tot en perill la continuïtat del tractament.

El projecte per al desenvolupament de la crema innovadora està finançat a través de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) dins del programa 'Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses' (INNVA1/2021/22). El seu objectiu prioritari és el desenvolupament, validació preclínica i clínica, així com la formulació industrial d'una crema radioprotectora i radiomitigadora per a previndre la radiodermitis causada per la radioteràpia en malalts de càncer.

Quimeltia ha comentat que la formulació presentada pel grup i basada principalment en tres principis actius té propietats radi protectores que oferixen protecció enfront de l'efecte de les radiacions ionitzants en ser administrada abans de l'exposició. Igualment, compta amb propietats radi mitigadores, que exerceixen la seua acció en ser administrada després de l'exposició a aquestes radiacions.

Aquests efectes, ha ressaltat, ajuden a mitigar l'aparició de toxicitat radi induïda en pacients oncològics que, a més d'haver de passar per complicats processos quirúrgics, necessiten rebre tractaments de radioteràpia. Açò produeix un detriment en la qualitat de vida del pacient i un augment dels costos per al Sistema Nacional de Salut, a més de tot un seguit de traumes psicològics per als pacients, ha agregat la firma.

NECESSITAT MÈDICA

La protecció davant la radiodermitis, ha destacat, és una necessitat mèdica no coberta i comunicada per metges i oncólogos radioterapeutes especialistes de diversos hospitals valencians i nacionals i d'incidència en un gran nombre de pacients a nivell global.