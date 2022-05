La candidatura de Macarena Olona a la presidencia de Andalucía no ha dejado indiferente a nadie. Tanto es así que, tras varias semanas de polémica, la política ha logrado postularse como la opción de Vox para la comunidad autónoma.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha entrevistado a Olona, quien ha destacado que Vox está en política "para conseguir un auténtico cambio real, tener un efecto útil e inmediato. Para mejorar la vida, en este caso, de los andaluces".

Además, la candidata ha señalado que no investirán al candidato del Partido Popular "de manera gratuita" si va a "vivir cómodamente en el Palacio de San Telmo y limitarse a gestionar el cortijo económico e ideológico que dejó la herencia de casi cuarenta años de gobiernos socialistas".

Respecto a los inmigrantes, uno de los puntos clave de los programas de Vox, Olona ha destacado los acontecimientos violentos que han tenido lugar en Sant Denís durante la final de la Champions. "Quiero poner fin en Andalucía a un efecto llamada de inmigración ilegal que provoca un efecto directo con el incremento de delincuencia", ha agregado la candidata.

Ana Terradillos ha decidido interrumpir el discurso de Olona, exponiendo que estaba hablando "en el plano general" y que esto es "criminalizar a la inmigración", a lo que la candidata ha respondido: "Esto no tiene nada que ver con el racismo porque no tiene que ver con la raza ni con la identidad".

"Esto tiene que ver con la cultura. No todas las culturas son respetables. Es más, hay culturas que tenemos el deber de combatirlas. Por encima de todo, lo que digo alto y claro es que España es mi casa y en mi casa hay que cumplir mis reglas", ha señalado Olona.

"Tenemos una política impuesta por izquierdas y derechas que permite que súbditos extranjeros lleguen a España sin tocar la puerta, a diferencia de todos los inmigrantes legales que vienen a levantar la patria a nuestro lado pagando sus impuestos y cumpliendo las leyes. Se les permite quedarse y, en lugar de obligarles a adaptarse a nuestros valores occidentales, permitimos que rijan sus reglas. Reglas no por raza o por nación, sino por cultura", ha destacado la política.

En la misma línea, la candidata ha resaltado: "¿Cómo se pueden establecer ayudas preferentes para inmigrantes ilegales? Esos menas donde tienen que estar es con sus padres, que es donde mejor están. Pero si estableces ese derecho preferente al acceso a las ayudas públicas, primero le estás quitando el pan a tus hijos y eres tú, padre y abuelo andaluz, quien está pagando esas ayudas públicas. Que parece que el dinero público no es de nadie".

Terradillos, por su parte, ha sentenciado: "Las ayudas no solamente van para ese colectivo, señora Olona. Las ayudas también van para muchos nacionales que a lo mejor lo merecen también". "Yo respeto todas las culturas, he viajado mucho por Oriente", ha destacado la presentadora, a lo que la política ha contestado que ella no lo había hecho. "Lo que yo creo es que hay que atacar todo tipo de delincuencia: la que hemos visto en Sant Denís. Me parece que generalizar es actuar con la brocha gorda".