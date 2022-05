Economia i À Punt "estimulen" el sector audiovisual valencià amb un milió per a la producció de cinc pel·lícules

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha explicat que "el sector audiovisual és estratègic, tal com ho defineix la Unió Europea i el nostre Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, pels llocs de treball que crea, per la innovació que comporta i especialment perquè el seu producte ajuda a crear una identitat pròpia i tot un munt de referències comunes". "Per açò és important que les empreses valencianes, que tenen un talent demostrat, tinguen suport per a consolidar el seu treball", afig.

"Des de la Conselleria d'Economia Sostenible -prossegueix- havíem de crear una línia de suport i era necessari coordinar-se amb À Punt, que és el referent i el gran estímul i empresa pública que ha de fer de tractor del sector".

La quantitat d'un milió d'euros ix de l'Ivace i es gestiona des d'À Punt, a través dels drets d'antena que compra la cadena. Enguany s'han seleccionat llargmetratges de productores valencianes i en valencià, però la intenció és, segons explica Climent, "fer un esforç i ampliar la partida en el pressupost del pròxim any per a incloure també el format de les minisèries, que està funcionant molt bé i que garanteix més treball i, per tant, més estabilitat en les empreses productores".

El passat 15 de març de 2022 es va publicar en el web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació la crida al sector audiovisual perquè es presentaren proposades de llargmetratges de ficció i animació.

Després de l'avaluació dels projectes presentats, les cinc produccions seleccionades són 'L'àvia i el foraster' (Aire Cinema / Alhena Production), 'Tu no eres jo' (Projecta Films Media SL / Amor y Lujo SL), 'Un bany propi' (Mecomlys SL), 'Valenciana' (Pegatum Transmedia / Life Pictures / Dacsa) i 'La invasión de los bárbaros' (Stanbrook / Arden Producciones SL).

Cadascuna de les cinc pel·lícules seleccionades rebrà 200.000 euros per a la producció. El director de Continguts i Programació d'À Punt Mèdia, César Martí, ha assenyalat que "per a À Punt, la nova línia de treball en col·laboració amb l'Ivace permet que les empreses de l'audiovisual valencià tiren avant ambiciosos projectes".

"PRODUCTES COMPETITIUS"

"Hem fet una primera resolució en la qual s'ha fet una inversió d'un milió d'euros per a cinc pel·lícules, és una quantitat molt important per a ajudar el sector valencià a llançar projectes, anar al mercat de coproducció, poder fer productes competitius i el més important, que després es puguen estrenar en les sales valencianes", declara.

I agrega: "Són productes que seran en valencià, amb una aportació d'un equip majoritari valencià i que tindrà una valencianía que donarà a conéixer l'univers de personatges valencians, actrius i actors de la nostra cultura. A més, no oblidem a tots els tècnics i tota la gent que fa possible que els llargmetratges de ficció i animació a la Comunitat Valenciana puguen tirar avant i fer un recorregut que siga comercial i competitiu en festivals importants".

De la mateixa manera, en consideració de les condicions especials d'aquesta crida, anuncia dos projectes suplents per al cas que algun dels preseleccionats anteriors no arriben a consolidar-se: 'Les vacances de Mara' (Tarannà Films / Alhena Productions) i 'Paradís' (Valen Arts Paraiso Aie).