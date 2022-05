Canals homenatjarà aquest dimarts a les dos víctimes de l'atropellament, que seran repatriades a Hondures

Una concentració reunirà aquest dimarts a les 20.00 hores en la plaça de l'Ajuntament a familiars i amistats de la parella, així com a autoritats municipals, que homenatjaran les víctimes, segons ha indicat l'alcaldessa de Canals, Mai Castells, en declaracions a Europa Press Televisió. Durant la convocatòria es guardarà un minut de silenci en memòria dels morts. "Quants més amics vinguen, millor", ha expressat.

Paral·lelament, l'Ajuntament desenvoluparà "a poc a poc", després d'aquesta primera concentració, una sèrie d'actuacions per a "ajudar les famílies i amics dels morts. No obstant açò, Castells ha subratllat que ara els familiars i amistats "necessiten ajuda psicològica", així com la desena de persones que acompanyava a les víctimes en el moment de l'atropellament i que "va veure en directe l'acte" i que, després d'açò, romanen "en estat de xoc".

L'home mort deixa òrfena a una bebé de huit mesos, segons ha apuntat l'alcaldessa, que ha indicat que, pel que sembla, els cossos seran repatriats a Hondures, lloc d'origen de les dos víctimes.

Quant a l'autor dels fets, un veí de la localitat de 48 anys que va ser detingut per la Policia Local i posteriorment traslladat als calabossos de la Guàrdia Civil, ha passat aquest dilluns a la vesprada a disposició judicial, que ha acordat el seu ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança. L'home havia ingerit substancies estupefaents abans d'agafar el vehicle.

La Policia Local de Canals ultima les "minucioses" diligències que seran entregades al jutjat de Xàtiva que s'ha fet càrrec de la investigació.