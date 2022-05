Eva Soriano confiesa a Broncano que 'MasterChef' la ha tentado, su respuesta y cuál es "la mayor mierda del mundo"

Eva Soriano fue la invitada de este lunes de La Resistencia. La humorista, presentadora de La Noche D, en TVE, contó muchas cosas a David Broncano. Entre otras, que MasterChef la ha tentado para participar.

"MasterChef ha tocado a mi puerta y le he dicho: 'not now'", confesó Soriano. "No sé hacer nada de cocina. Me mola, pero solo quería ir a Tu cara me suena. Desde pequeña soñaba con eso, porque cantaba y actuaba", reveló.

Un talent musical que Broncano pensaba que aún seguía emitiéndose, por lo que la cómica le tuvo que aclarar que terminó en marzo y que ella quedó en cuarto puesto.

Además de esta confesión, Eva enseñó las fotos y vídeos de sus vacaciones con sus amigas en las que fueron a Suecia y visitaron los fiordos.

Incluso se atrevió a decir lo que, para ella, es "la mayor mierda del mundo". "Un yate es la mayor mierda del mundo. Un bajón, un mareo...", contó Soriano, para después relatar su pésima experiencia a bordo de uno.

También aceptó el reto de cantar y se atrevió con el estribillo de Como una ola, de Rocío Jurado.