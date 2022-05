Marta Peñate acusa a Ana Luque de hacerse la tonta y la aludida desvela el trastorno por el que confunde las palabras

Telecinco emitió este lunes 30 de mayo una nueva entrega de Supervivientes: última hora. En él se pudo ver un desagradable momento para Ana Luque. Ocurrió cuando los Fatales se encontraban sentados en la arena.

Entonces, la amiga de Olga Moreno se dirigió a Alejandr Nieto o para hacerle una sugerencia: "¿Matamos los carabineros?". Por su parte, su compañero creyó que se refería a los ermitaños y ella corrigió su error. Presenció la escena Marta Peñate, quien no se cortó a la hora de juzgar lo que acababa de ocurrir y establecer su propia teoría.

"Ella sabe cómo se dice, pero se hace la tonta", sentenció. Por su parte, la aludida Ana Luque juró que no era así y le piió que no le vuelva a decir que "No me hago la tonta, tengo un problema de dislexia grave, ¿vale? Me he sacado mi carrera con mucho esfuerzo. Antes no estaba diagnosticado, cuando salgas lee un poquito de ella", explicó, sin convencer a Peñate.

Además, la canaria compartió que ella también tenía dislexia y que era ridículo que le dijera que se informase sobre un trastorno que ella padecía, e insistió en que Luque hablaba mal a a propósito por hacer gracia:

"Sabes cómo se dice, lo dices mal para hacer la gracia. Una persona que se ha sacado dos carreras, como tú dices, no creo que sea tan tonta. Me choca, ¿cómo le enseñas las palabras a los niños, así de mal? ¿O es por la bobería y hacer la tontería aquí?", reiteró.

Por su parte, Luque insistió en que no era frozado y se retiró a llorar. Hace unos días, su amiga Olga Moreno valoró su concurso en el programa Déjate querer, y comentó que estaba satisfecha con el concurso de su amiga, pero que echaba de menos que se mostrara al 100% cómo es, con su positividad y su sentido del humor.

"Estoy viendo esta edición, me está gustando muchísimo, pero ella no es así, no se está mostrando tal y como es aún, tiene muchísimo más que dar de lo que está mostrando. La gente se cree que Ana es tonta, pero es más lista que todos nosotros", reflexionó en ese entonces.