La dura infancia de Chelo García Cortés: de las llamadas con su padre, en prisión, al suicidio de su madre

Chelo García-Cortés fue una de las presentadoras de la última entrega de Los miedos de. El formato de Cuatro, grabado hace unas semanas, reveló la faceta más vulnerable de la colaboradora de Sálvame que sufrió una fractura de radio la semana pasada al inicio de la Sálvame Fashion Week.

La ourensana compartió que tenía miedo a los espacios cerrados, y por ello tuvo que enfrentarse a retos como meterse en un ataud o entrar en una cueva. Colaboró en el formato su gran amiga Sofía Cristo.

"Me da claustrofobia no poder salir de un sitio al que entro, siempre tengo que ver la salida, no puedo estar arrinconada. Pero estoy más tranquila porque estás tú. No tengo hijos, pero siempre la he considerado como mi niña. Ojalá que sí yo hubiese tenido una hija hubiese sido como Sofía", dijo la comunicadora, con cariño.

Sin embargo, no fue capaz de completar uno de los restos, que comenzó con senderismo y terminó en el interior de una cueva. "He sentido ansiedad, me faltaba la respiración. No estoy orgullosa de lo que he hecho, porque me ha podido el miedo", lamentó. Además, confesó que le debe esa claustrofobia a su infancia.

Durante la misma, su padre estuvo en la cárcel y ella hablaba con él por teléfono, medio por el que le describía que estaba en una habitación muy pequeña y en un lugar horrible. "Él tenía una obsesión terrible con que se enterrara y estuviera vivo, esto me produjo terror a meterme en los espacios pequeños", añadió.

La relación con su madre tampoco fue mucho más liviana: según recordó, sus días más duros se dieron cuando visitaba a su progenitora, ingresada en un centro de salud mental.

"Yo sentía terror, miedo porque era muy pequeña. No quería nunca entrar a la habitación, esperaba en un jardín. Las habitaciones eran cerradas con poca luz. No lo soporto. Para mí todo es un manicomio, por eso quiero aire y libertad. Llevo desde los 11 años sufriendo esto. Mi madre se suicidó cuando yo tenía esos años. O bien terminas como ella o te enfrentas y luchas", recordó, entre lágrimas.