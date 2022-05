Wyoming desvela el motivo de su ausencia en 'El intermedio' la semana pasada

Dani Mateo fue el encargado de sustituir la semana pasada a Wyoming al frente de El intermedio. El motivo que argumentaron desde el espacio de La Sexta fueron problemas de salud del madrileño.

Pero este lunes, Wyoming volvió y desveló el motivo de su ausencia a ritmo del Eye of the tiger de la banda sonora de Rocky: "Tras unos días indispuesto, quiero dar las gracias a todos los que se han preocupado por mí", afirmó.

"Ha llegado el momento de contar el motivo que me mantuvo apartado del programa", señaló mientras una persona del equipo le acercaba algo envuelto en una manta mientras se oían unos llantos.

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"La semana no pude presentar el programa por ella, he sido padre de una criaturita. Me refiero a una piedra en el riñón, y he estado varios días intentando expulsarla de mi cuerpo", explicó.

Bromeando señaló que "al final no fue por cesárea, salió por parto natural y puedo asegurar que duele mucho, pero compensa". Y añadió que "es clavadita al padre, tenemos la misma 'cara-dura'".

El presentador concluyó diciendo: "Chiquitina: ¿Quién te quiere a ti?", y tras admitir que él, no, le dio una patada para sacarla del plató del programa: "Es hora de emanciparse ¡a la mierda!".