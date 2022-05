La actriz Esmeralda Pimentel, en 'El hormiguero': "Me corté el pelo y me dejaron de llamar para trabajar"

Esmeralda Pimentel fue la primera invitada de El hormiguero esta semana, donde la actriz mexicana, presentó su nueva película, En otro lugar, ya en cines.

.@ESMEPIMENTEL nos habla de la trama de “En otro lugar”, una película que ya está en cines #PimentelEH pic.twitter.com/zwB8i2spQ2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 30, 2022

La actriz comenzó su carrera como actriz en el mundo de las telenovelas, pero también ha participado en The Good Doctor, próximamente en la serie de Netflix Donde hubo fuego. Además, está rodando en España la serie Montecristo junto a William Levy.

"Las telenovelas son una gran escuela, todos los actores mexicanos pasamos por ellas", afirmó Pimentel. Pablo Motos destacó el gran cambio de look que hizo la actriz al cortarse el pelo, pero tuvo consecuencias...

"Me lo corté y me dejaron de llamar para trabajar, incluso recibí mensajes violentos por redes sociales", recordó. "También llegaron a negar un papel por tener estrías, por la forma de reírme o porque se me habrían mucho los agujeros de la nariz al hablar", añadió.

La mexicana señaló que "a las mujeres se nos juzga mucho más por el físico. Hay que ser felices, respetar y amar nuestro cuerpo".