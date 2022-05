Violeta Mangriñán revela los kilos que ha ganado durante el embarazo

Violeta Mangriñán cuenta los días para dar a luz a Gala, su primera hija, con Fabio Colloricchio. Así lo ha demostrado la influencer, una vez más, a través de Instagram, donde sigue dando detalles sobre su embarazo.

La valenciana ha compartido unas stories para responder a las dudas de sus seguidores, deseosos de saber, entre otras cosas, cuánto ha engordado en sus siete meses de gestación.

"De momento 7 kilitos llenitos de amor", ha contestado Mangriñán cuando se acababa de pesar, tal y como se ha podido leer en su perfil.

Además, la exconcursante de Supervivientes no ha dudado en responder a otras cuestiones, como las relacionadas con el sexo. "No he perdido el apetito sexual para nada", ha confesado.

"Es cierto que es algo más incómodo. (...) Con ganas todo se puede", ha zanjado sobre este tema.

El rostro de Mediaset espera disfrutar de un verano entre Madrid, Valencia, Ibiza y Marbella, aunque la pequeña nacerá en la capital española. Por el momento, la pareja sigue ultimando preparativos, tal y como dejó ver hace dos semanas al hablar de su esperada baby shower.