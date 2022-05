Las lenguas en las escuelas catalanas

Cuatro grandes fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña, que suman casi el 80% de los diputados, han llegado a un acuerdo, en forma de proposición de ley, para regular el uso del catalán y el castellano en las escuelas catalanas. Este acuerdo llega bajo la presión de la resolución judicial que requiere al Consejero de Educación de la Generalitat para que ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 16 de diciembre de 2020. Esta sentencia, en desarrollo de la jurisprudencia constitucional, ordena el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en el sistema educativo de Cataluña, lo que comporta, como mínimo, garantizar la presencia del 25% de cada una de estas lenguas e impartir una asignatura troncal en la lengua menos usada además de su asignatura respectiva.

Uno de los grandes objetivos del llamado sistema de inmersión es la consecución del bilingüismo real en Cataluña. Este bilingüismo debería facilitar, a modo ilustrativo, que los ciudadanos de esta comunidad puedan relacionarse en la lengua oficial de su elección con el resto de personas privadas y públicas y, más concretamente, participar en las deliberaciones colectivas y defender sus concepciones e intereses en la lengua oficial que mejor dominen. Para que tal participación y defensa sean tomadas en serio, una gran parte de la ciudadanía debe dominar ambas lenguas. Demasiado a menudo, en Cataluña, la lengua que no es bien conocida ni comprendida es el catalán, lo que perjudica, además, la convivencia paritaria de ambas lenguas en el espacio público.

La escuela es crucial para conseguir dicho bilingüismo. Sin embargo, la enseñanza obligatoria no debe tratarse ni ser analizada de forma aislada de otras esferas sociales. El grado de dominio de una lengua no depende solamente de la educación reglada, también depende de las esferas familiares y privadas, de los medios de comunicación y redes sociales, de los entornos laborales, lúdicos y comerciales, etc. Priorizar el uso del catalán en la enseñanza obligatoria puede, y creo que debe, considerarse un mecanismo de contrapeso o compensación ante la mayor presencia del castellano en el resto de esferas. Así, el reequilibrio lingüístico puede constituir un argumento clave para establecer, como hace la proposición de ley, el catalán como lengua normalmente usada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo.

No obstante, parece que la realidad dista de la norma, una constatación que no es extraña en el ámbito del derecho lingüístico. Es sabido que en distintas escuelas catalanas hay docentes que usan, desde hace tiempo, el castellano dentro de las aulas, como así confirma el informe del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo (p. 58). Yo mismo recibí, por ejemplo, filosofía en español en un instituto público del centro de Girona, que según la mítica sardana es "tierra brava la más catalana". Así las cosas, se podría interpretar, por argumento a contrario, que la obligación de un 25% de presencia del castellano en la educación obligatoria permite regularizar el uso del catalán respecto del porcentaje restante. La supuesta adversidad podía haberse traducido en una facultad para aumentar la presencia real del catalán en las aulas.

La determinación de la presencia de las lenguas oficiales, dice la proposición de ley, ha de tener en cuenta la situación sociolingüística general, así como la de los centros y su entorno. Muchos piensan que en entornos en los que el castellano es claramente mayoritario esto debería reflejarse en las clases de la escuela. Podríamos denominarlo el argumento del espejo, puesto que la lengua de enseñanza ha de reflejar el entorno donde se ubica la escuela. Mi argumento es el de la balanza y defiende lo contrario con el fin de lograr el referido bilingüismo real: allí donde haya más presencia social del español, más peso debería darse a la enseñanza en catalán. Asimismo, como ya apuntaba hace unos años un documento del propio Departamento de Educación de la Generalitat (p. 31), allí donde el catalán tenga más arraigo social, más peso debería tener el castellano como lengua de aprendizaje.

El alcance de la presencia de las lenguas oficiales, sigue la proposición de ley, ha de determinarse exclusivamente con criterios pedagógicos. Particularmente en el caso de la enseñanza pública obligatoria, no me acaba de convencer este aparente traslado de responsabilidades de la política y los representantes democráticos a la ciencia y la comunidad educativa. Una cuestión que me parece demasiado importante e inteligible para que no sea debatida y decidida por el conjunto de ciudadanos y sus representantes políticos, privándola así de su exigible legitimidad democrática. Digo aparente traslado de responsabilidades porque lo que realmente se busca es una suerte de compromiso dilatorio para esquivar el pronunciamiento judicial y la cuestión jurídico-política de fondo.

¿Podemos realmente creernos que el Departamento de Educación tendrá en cuenta únicamente criterios pedagógicos? ¿Podemos distinguir claramente entre criterios políticos y pedagógicos en la determinación de las lenguas de aprendizaje en la educación obligatoria? Quizá los criterios pedagógicos pueden servir para concretar e implementar los criterios políticos más generales. La vaguedad del redactado de la futura ley se pretende aclarar con un decreto ley que garantice que la responsabilidad sobre los proyectos lingüísticos de los centros será del Departamento de Educación. Más que el proyecto lingüístico del centro quizá será el proyecto lingüístico para el centro porque, si el Departamento ha de ser el único responsable, esto parece conllevar una fuerte capacidad de control.

Esta lucha entre lenguas enfrenta nacionalismos dispares. El más potente es un nacionalismo de Estado que se identifica con la nación española. El otro, en cambio, es un nacionalismo más débil y defensivo que se identifica con una nación minoritaria. Algunos detractores del modelo actual de inmersión lingüística esgrimen argumentos cosmopolitas, cuando lo que realmente persiguen es dar continuidad a la preeminencia del castellano. Si nos tomáramos el cosmopolitismo en serio, el inglés también debería ser lengua vehicular o de aprendizaje. Y si los argumentos prácticos no nos parecen suficientes, basta con recordar que, pese al Brexit, el inglés sigue siendo la lengua franca de la Unión Europea y de la sociedad internacional. El olvido de la lengua inglesa en este debate nos empequeñece y encierra.