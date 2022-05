El PPCV no anirà al 40 aniversari de l'Estatut pel lema 'Fent País': "No anem a actes que divideixen"

Així ho ha advertit en roda de premsa al costat de la 'número dos' del PPCV i síndica en Les Corts, Mª José Catalá, abans d'una reunió amb diputats autonòmics i nacionals, sobre l'acte convocat aquest dimecres 1 per la Generalitat per a commemorar l'Estatut sota la marca commemorativa 'Quaranta anys fent país' presentada fa mesos.

Mazón ha criticat que l'aniversari es vaja a celebrar en l'antic edifici de Correus a la plaça de l'Ajuntament de València, recentment adquirit per la Generalitat per "uns diners alarmants i per a uns usos alarmants", i ha assegurat que els 'populars' no aniran malgrat donar suport i "desenvolupar" l'Estatut quan governaven.

Ha assenyalat que van prendre aquesta decisió perquè el lema "no s'ajusta al que necessita la societat valenciana", ja que la denominació oficial és la de Comunitat, i perquè suposa perdre "una ocasió extraordinària per a celebrar l'unitat" a manera de "revulsiu". "Han decidit seguir pel camí de la divisió i insinuar que som un de tants països de l'independentisme català", ha denunciat.

És més, ha acusat la consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo (EUPV), d'"aprofitar els nueves d'octubre -Dia de la Comunitat- per a manifestar-se a favor dels 'països catalans'", "tindre per costum no aplaudir l'himne d'Espanya bastant habitualment" i pretendre "dividir fins amb el lema".

Per tot açò ha garantit que cap càrrec del PP, tampoc en la Diputació d'Alacant que presideix, assistirà a aquestes celebracions. "És una pena que s'haja decidit separar entre els quals senten país i no senten país (...) -ha abundat- Com si no fora suficient amb el terme 'Comunitat'".

Sí ha avançat que en el seu partit celebraran el 40 aniversari de l'Estatut en clau positiva, amb xarrades, ponències i campanyes pròpies per a abordar cohesió territorial, en lloc de la celebració del Consell basada en "màrqueting".

DONARAN SUPORT A LA TROBADA DE LES CORTS PEL FINANÇAMENT

Al marge d'aquest acte, Mazón ha garantit que els representants 'populars' acudiran a la cita convocada aquest divendres 3 pel president de les Corts, Enric Morera, per a tractar la reforma del sistema de finançament autonòmic entre diputats autonòmics, nacionals i senadors, després de la resolució sobre este tema aprovada fa unes setmanes. Açò sí, ha remarcat que a ell no li han convidat malgrat ser president de la Diputació.

"Per descomptat que acudirem a lluitar on faça falta perquè deixem de ser els més perjudicats d'Espanya, seguirem defenent-ho amb ungles i dents", ha recalcat, i ha exigit tant al Govern com al Consell que aborden el finançament amb serietat, rigor i "unitat sincera".

I és que Mazón veu "cridaner" que Morera (Compromís) impulse aquesta "posada en escena" quan el seu diputat nacional, Joan Baldoví, va defensar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) perquè "estava autoritzat per a assegurar que hi hauria un nou sistema de finançament". S'ha preguntat si retiraran el seu suport a Pedro Sánchez després de l'última proposta del Ministeri d'Hisenda per a reformar el model que "insultava la Comunitat", sumat al fet que encara no s'haja convocat el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

"Anirem amb la millor de les nostres intencions, però amb la pitjor de les nostres esperances", ha resumit, per a acusar Puig d'estar "genoll en terra" davant Sánchez i a Compromís de no complir les seues promeses. També ha reiterat que el PP i el seu president, Alberto Núñez Feijóo, tenen "un únic discurs en tota Espanya" en matèria de finançament autonòmic.