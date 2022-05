Letra de 'Agárrate a la vida' de Rozalén

Agarrarte a la vida es la nueva canción de Rozalén, una canción que versa sobre el suicidio, un tema tabú en la sociedad que la cantante ha querido visibilizar: "Desde hace años recibo mensajes pidiéndome que escriba sobre el suicidio. Desde que estudiaba Psicología es algo que siempre me ha costado comprender. Huía de él, como también lo ha hecho nuestra sociedad", explica la propia Rozalén en el vídeo oficial.

"La he escrito de la mano de una amiga de toda la vida que está viviendo este proceso. La he hecho para ella, para mí y para todo aquel que la quiera y necesite. Y sobre todo, la he escrito para quienes viven cerca de personas que no logran ver la luz", añade la artista.

Letra de 'Agarrarte a la vida' de Rozalén

Sé de los fantasmas que habitan en ti

Del pozo frío y oscuro del que no logras salir

De los cristales atravesando tu garganta gris

Y ya sólo contemplas una forma de dejar de sufrir

Pero también guardo en la memoria

Todos los momentos en los que te vi feliz

El brillo que emanaban tus ojos

Tu inconfundible forma de reír

Pero también sé que, tras la tormenta

Todas las nubes logran desaparecer

Y que tus flores heladas y marchitas

Vuelven nuevamente a florecer

La ilusión puede volver

Distinta, pero puede volver

Lo que daría por agarrarte a la vida

Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón

Lo que daría por agarrarte a la vida

Pero sólo tú, sólo tú puedes jugar a ser dios

Ven junto a este árbol

Cerremos los ojos al sol

Quiero que sientas cerca mis manos

Háblame de tu dolor

Aunque no entienda, me quedo a tu lado

Y apago la voz

A veces, la simple presencia

Es la mayor comprensión

Pero sé bien de esa escalera

Con la que sueñas, que te lleva hacia una luz

Y amarra fuerte a la tierra

Toda esta amarga esclavitud

Acuérdate de que en esta orilla

Hay un ejército que lucha con amor

Sin juicios, ni culpas, ni reproches

Llevan por escudo un corazón

La ilusión puede volver

Distinta, pero puede volver

Lo que daría por agarrarte a la vida

Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón

Lo que daría por agarrarte a la vida

Pero sólo tú, sólo tú puedes jugar a ser dios

