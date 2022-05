El PP veu la destitució de Murthy com "un triomf de l'afició i de ningú més"

Així ha reaccionat en roda de premsa la també 'número dos' del PPCV a la decisió del València, que ha anunciat aquest dilluns la destitució "amb efecte immediat" de Murthy com a president a conseqüència dels seus àudios filtrats durant una reunió amb empresaris.

Des que es van filtrar eixes converses en les quals "desqualificava a l'afició, a la classe política i a les institucions", Catalá ha subratllat que va instar l'equip a "prendre mesures amb una persona que ha acreditat que no estava a l'altura" del club 'che', amb el que "era una decisió que es veia vindre".

"L'afició ha aconseguit cridar alt i clar que aquest no pot ser el camí", ha asseverat en al·lusió a la protesta de fa unes setmanes a Mestalla, on els aficionats van realitzar el "gest simbòlic" de no accedir a l'interior de l'estadi i no assistir a un partit per a manifestar el seu rebuig a la "deriva social, econòmica i institucional" de l'equip.

En qualsevol cas, la 'popular' ha advertit que "queda moltíssim camí per recórrer" i "res està resolt": ni el Nou Mestalla, ni la relació del València amb l'Ajuntament, ni el compromís de construir el poliesportiu de Benicalap. "Encara queden més episodis i passos per donar per a complir amb l'afició, amb la ciutat i amb el club", ha resumit.