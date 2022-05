El PP ve la destitución de Murthy como "un triunfo de la afición y de nadie más"

Así ha reaccionado en rueda de prensa la también 'número dos' del PPCV a la decisión del Valencia, que ha anunciado este lunes la destitución "con efecto inmediato" de Murthy como presidente a consecuencia de sus audios filtrados durante una reunión con empresarios.

Desde que se filtraron esas conversaciones en las que "descalificaba a la afición, a la clase política y a las instituciones", Catalá ha subrayado que instó al equipo a "tomar medidas con una persona que ha acreditado que no estaba a la altura" del club 'che', con lo que "era una decisión que se veía venir".

"La afición ha conseguido gritar alto y claro que este no puede ser el camino", ha aseverado en alusión a la protesta de hace unas semanas en Mestalla, donde los aficionados realizaron el "gesto simbólico" de no acceder al interior del estadio y no asistir a un partido para manifestar su rechazo a la "deriva social, económica e institucional" del equipo.

En cualquier caso, la 'popular' ha advertido que "queda muchísimo camino por recorrer" y "nada está resuelto": ni el Nou Mestalla, ni la relación del Valencia con el Ayuntamiento, ni el compromiso de construir el polideportivo de Benicalap. "Todavía quedan más episodios y pasos por dar para cumplir con la afición, con la ciudad y con el club", ha resumido.