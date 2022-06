Así es Bu Cuarón, la hija de Alfonso Cuarón que triunfa en Instagram

Es un apellido que lo dice todo en la industria. Su padre, Alfonso Cuarón, es uno de 'Los tres amigos' junto a Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro: directores de cine mexicanos que no solo han triunfado en Hollywood sino que se han alzado con el Oscar a Mejor Director. Y aunque él tiene dos de estos (más otros dos por Montaje y Fotografía), es el único que aún no ha conseguido alzarse también con el de Mejor Película. Da lo mismo: sus películas son inmortales, bien recibidas por crítica y público. Lo que no todo el mundo sabe es que su hija, Tess Bu Cuarón, va camino de escribir también su nombre entre la jet set de su generación.

Bu Cuarón nació en una fecha muy señalada: el 24 de diciembre. Fue en 2003, en Reino Unido, y hace apenas seis meses cumplía la mayoría de edad. Es hija del director de Roma, Gravity o Hijos de los hombres y de su segunda esposa, la periodista freelance italiana Annalisa Bugliani, con quien estuvo casado entre 2001 y 2008. Y además, esta es la razón por la que a los 18 años la joven es trilingüe, sabiendo hablar en español, italiano e inglés.

Tiene, de hecho, un hermano pequeño, Olmo Teodoro Cuarón, nacido el 24 de enero de 2005, y que se hizo desafortunadamente famoso durante la ceremonia de los Oscar de 2019 por las burlas que hubo de enfrentar a través de memes, chistes y montajes en Internet a pesar de que era fácil descubrir que fue diagnosticado a los cuatro años de TEA, Trastorno del Espectro Autista.

Alfonso Cuarón y sus hijos, Tess y Olmo, en la ceremonia de los Oscar. GTRES

Sus padres han sido muy protectores con ellos, dado que cuando se divorciaron Bu tenía 5 años y Olmo solo tres. De hecho, ella hizo una de sus primeras apariciones públicas en el Festival de Venecia de 2018, donde acompañó a su padre en la alfombra roja de la presentación de su película Roma. Luego seguiría acompañando a Alfonso Cuarón en toda la temporada de premios, BAFTA y Globos de Oro incluidos.

Bu Cuarón, de todas formas, ya era una celebridad entre los más potterianos del mundo. Los fans del universo del joven mago saben de sobra que, cuando su padre dirigió en 2004 la tercera entrega de la saga, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, utilizó su rol de director para añadir un guiño a su familia: uno de los cuadros vivientes que aparecen en Hogwarts representa a una madre sosteniendo a un bebé. Son Bugliani y una pequeña Tess Bu recién nacida.

Ahora también es toda una celebrity, pero porque ha añadido nuevas capas para ser admirada. La principal, aunar dos de sus pasiones: ser una influencer y ser una artista. Si se empieza por esta última es fácil adivinar por dónde van los tiros de Tess Bu Cuarón: la música. No por nada su primera publicación en Instagram, en agosto de 2017, fue un cover al piano de Fetish, de Selena Gomez. La cuarta, una parte de la que sería su primera canción.

Se tituló Psycho y fue una de las más celebradas del disco Music Inspired By The Film Roma, un álbum colaborativo en el que artistas de todo el mundo -como Patti Smith, Billie Eilish, Michael Kiwanuka, Beck, T Bone Burnett o Asaf Avidan- buscaban una escena clave de la cinta en blanco y negro de Alfonso Cuarón para sus composiciones. En dicha canción, además de demostrar su increíble don para la música y su registro vocal, escribió "I am me, I am not my daddy's person". Es decir, "Yo soy yo, no el alguien de mi padre".

Su segunda canción, Game, aún no está en ninguna plataforma... excepto en TikTok. Porque Bu Cuarón es hija de su tiempo y no solo tiene cerca de 150.000 seguidores en Insagram, sino que no deja de subir contenido a la red social de los vídeos y, en muchos de ellos, utiliza su último tema. Algo que unido a su buen hacer como modelo ocasional la han convertido en toda una influencer, lo cual refrendó con una de sus últimas publicaciones.

En ella aparece en bikini, ya que siempre ha sido una acérrima defensora del pensamiento body positive, en las playas de Bora Bora, en la Polinesia Francesa, adonde viajó junto a su familia por otros vídeos en los que se le puede ver jugando con su hermano -vive con él y su madre en Londres-. Unas fotografías que han sido aplaudidas por sus amistades, que han alabado sobre todo su belleza.

Algo que también, por supuesto, suelen hacer sus amigas, que en ocasiones no son tan conocidas y, con otras, sin embargo, tiene en común su parentesco con la realeza de Hollywood. Es el caso de su amistad con Jaya Harper, la hija de Laura Dern y Ben Harper, y de Valentina Paloma Pinault, la hija de Salma Hayek y François Pinault.